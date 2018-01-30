До востребования: В квартире ленивого почтальона накопилось более полутонны писем

• 101 • В мире

Итальянский почтальон на протяжении восьми лет относил чужую корреспонденцию к себе домой.

В доме итальянского почтальона в городе Виченца полицейские обнаружили более полутонны недоставленных писем. Сотрудник почтового сервиса на протяжении восьми лет складировал чужую корреспонденцию у себя дома и в гараже.

Правоохранители обнаружили 572 килограмма корреспонденции, которую мужчина разместил в 43 коробках у себя дома и в гараже.

Отмечается, что в ворохе бумаг были банковские уведомления, буклеты, платежки, коммерческая корреспонденция.

Как сообщили в полиции города, несмотря на сроки давности, вся найденная корреспонденция будет доставлена законным владельцам.