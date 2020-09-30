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До стрельбы не доходит, но... Американцы провоцируют столкновения с русскими в Сирии - Мураховский
30 сентября 2020, 21:45 • 113 • Политика
Американские военные постоянно провоцируют столкновения с русскими в Сирии. До стрельбы пока дело не доходит, но США ходят по краю.
Такое мнение высказал в среду главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Так он прокомментировал очередной "сирийский инцидент", когда американские военные пытались помешать российскому патрулю проехать к сирийскому городу Дерек.
Мураховский напомнил, что в Сирии на сегодняшний день находится 400-500 военных США. Их главная задача - охранять захваченные курдами месторождения нефти, чтобы официальный Дамаск не смог восстановить контроль над ними. Россия же, в отличие от США, находится в САР на законных основаниях. Она по просьбе Дамаска помогает сирийским правительственным силам в борьбе с боевиками. Поэтому между русскими и американцами, поддерживающими в этом конфликте разные стороны, происходят подобные стычки.
Он добавил, что в последнее время американцы начали использовать вертолёты для нагнетания психологического давления.
Мураховский не думает, что США хотят встрять в конфликт с Россией. Вероятнее всего, это просто демонстрация силы и наплевательского отношения к международным законам, полагает эксперт.
Напомним, что это уже не первый подобный инцидент в Сирии. Одна из таких попыток перекрыть дорогу российской колонне закончилась тем, что российский БТР протаранил броневик США, в результате чего два американских солдата получили ранения.
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