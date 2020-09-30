До стрельбы не доходит, но... Американцы провоцируют столкновения с русскими в Сирии - Мураховский

Такое мнение высказал в среду главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Так он прокомментировал очередной "сирийский инцидент", когда американские военные пытались помешать российскому патрулю проехать к сирийскому городу Дерек.

Мураховский напомнил, что в Сирии на сегодняшний день находится 400-500 военных США. Их главная задача - охранять захваченные курдами месторождения нефти, чтобы официальный Дамаск не смог восстановить контроль над ними. Россия же, в отличие от США, находится в САР на законных основаниях. Она по просьбе Дамаска помогает сирийским правительственным силам в борьбе с боевиками. Поэтому между русскими и американцами, поддерживающими в этом конфликте разные стороны, происходят подобные стычки.

Американцы пытаются препятствовать нам в патрулировании трассы на восточном берегу Евфрата, где находятся месторождения. Пока дело до стрельбы не дошло, но такими методами, как перекрытие дорог, препятствование прохождению они всё-таки не стесняются пользоваться, - пояснил эксперт Царьграду.

Он добавил, что в последнее время американцы начали использовать вертолёты для нагнетания психологического давления.

Мураховский не думает, что США хотят встрять в конфликт с Россией. Вероятнее всего, это просто демонстрация силы и наплевательского отношения к международным законам, полагает эксперт.

Напомним, что это уже не первый подобный инцидент в Сирии. Одна из таких попыток перекрыть дорогу российской колонне закончилась тем, что российский БТР протаранил броневик США, в результате чего два американских солдата получили ранения.