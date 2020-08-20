До старта год: Американцы решили разориться на собственное "Евровидение"

"Евровидение" - самый крупный песенный конкурс Европы, однако к участию в нём допущены Египет, Ливан и Австралия, которые к этой части континента отношения не имеют. США не зовут, поэтому там решили разориться на собственное "Евровидение". Конкурс получил название American Song Contest (по аналогии с Eurovision Song Contest).

До старта год или около того, объявили Соединённые Штаты. Известно, что известные и не очень музыканты из всех 50 штатов получат право представить новые песни. В традиционном "Евровидении" каждая страна представляет участника, а в эфире транслируются три выпуска шоу: два полуфинала и суперфинал. В США всё будет иначе.

Сначала жюри отправится по стране, где будет проводить кастинг. Зрители также могут отдать свой голос за понравившихся исполнителей. По итогам отбора будет снято 5-10 телевыпусков. Претендовать на победу смогут как солисты, так и дуэты, трио и даже коллективы, но не более шести человек.

Для American Song Contest сейчас создают Американскую академию конкурса песен. Её членами станут продюсеры, композиторы, художники и связанные с шоу-бизнесом люди. Адаптировать европейский формат будет бывший стилист, а теперь шведский продюсер Melodifestivalen Кристер Бьеркман.

В США достаточно популярны талант-шоу. Чрезвычайно популярна франшиза X-Factor. Судя по описанию American Song Contest, идею британцев просто модифицировали. Американский проект уже напоминает некоторые адаптации X-Factor. Например, в украинской версии судьи тоже проводят кастинги в различных городах страны, а потом следуют телевыпуски, где отсеиваются кандидаты и выбирается победитель при активном голосовании телезрителей.