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До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обратный отсчёт

04 декабря 2020, 16:40  •  320 • Украина

На Украине оживлённо обсуждают скорое истечение срока «ультиматума» президента Владимира Зеленского российскому коллеге Владимиру Путину.

Различные информационные ресурсы ведут обратный отсчёт, публикуют мемы и выдвигают предположения о том, что же будет дальше.

Речь идёт о годовщине со дня встречи лидеров стран «нормандской четвёрки», по итогам которой было подписано совместное заявление о необходимости полного прекращения огня и разблокирования минского переговорного процесса.

Украинские пропагандистские ресурсы и «патрiоты», жаждущие войны, напоминают о заявлении президента Зеленского, который после встречи в «нормандском формате», якобы дал российскому лидеру год для завершения войны на Донбассе, угрожая в противном случае выйти из Минских переговоров.

«Я не потрачу свои 5 лет, которые мне дал украинский народ, на то, чтобы работать на Минск. Я не буду этого делать», — отмечал в своём заявлении Зеленский, уточнив, что в случае отказа России от переговоров есть «два-три» запасных плана.

«Все забыли, что зеленовласый гетман выдвинул ультиматум, и не кому-нибудь, а самому Путину.

Хочу напомнить всей стране, что срок этого ультиматума истекает 9 декабря», — иронизирует по этому поводу бывший боевик карательного полка «Азов» Сергей Тамарин.

Идею с обратным отсчётом до срока ультиматума подхватили многие украинские ресурсы, попутно выдвигая предположения, что последует в качестве этих запасных вариантов: полномасштабное наступление, сокрушительная диверсионная работа, экономическое чудо или окончательная капитуляция?

Отметим, что на дате 9 декабря также сконцентрированы и в команде Зеленского, и в украинской делегации на минских переговорах.

В частности глава делегации Леонид Кравчук заявлял, что у Киева уже есть план «Б» на случай, если Россия не выполнит своих обязательств. О том что все ждут эту дату «икс», заявлял накануне и спикер киевской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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