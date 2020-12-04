До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обратный отсчёт

На Украине оживлённо обсуждают скорое истечение срока «ультиматума» президента Владимира Зеленского российскому коллеге Владимиру Путину.Различные информационные ресурсы ведут обратный отсчёт, публикуют мемы и выдвигают предположения о том, что же будет дальше.Речь идёт о годовщине со дня встречи лидеров стран «нормандской четвёрки», по итогам которой было подписано совместное заявление о необходимости полного прекращения огня и разблокирования минского переговорного процесса.Украинские пропагандистские ресурсы и «патрiоты», жаждущие войны, напоминают о заявлении президента Зеленского, который после встречи в «нормандском формате», якобы дал российскому лидеру год для завершения войны на Донбассе, угрожая в противном случае выйти из Минских переговоров.«Я не потрачу свои 5 лет, которые мне дал украинский народ, на то, чтобы работать на Минск. Я не буду этого делать», — отмечал в своём заявлении Зеленский, уточнив, что в случае отказа России от переговоров есть «два-три» запасных плана.«Все забыли, что зеленовласый гетман выдвинул ультиматум, и не кому-нибудь, а самому Путину.Хочу напомнить всей стране, что срок этого ультиматума истекает 9 декабря», — иронизирует по этому поводу бывший боевик карательного полка «Азов» Сергей Тамарин.Идею с обратным отсчётом до срока ультиматума подхватили многие украинские ресурсы, попутно выдвигая предположения, что последует в качестве этих запасных вариантов: полномасштабное наступление, сокрушительная диверсионная работа, экономическое чудо или окончательная капитуляция?Отметим, что на дате 9 декабря также сконцентрированы и в команде Зеленского, и в украинской делегации на минских переговорах.В частности глава делегации Леонид Кравчук заявлял, что у Киева уже есть план «Б» на случай, если Россия не выполнит своих обязательств. О том что все ждут эту дату «икс», заявлял накануне и спикер киевской делегации в ТКГ Алексей Арестович.