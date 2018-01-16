«До сих пор в шоке»: родители пострадавших в Перми детей хотят призвать к ответу администрацию школы и охранников

Родители школьников, пострадавших во время резни в пермской школе №127, намерены привлечь к ответственности не только самих нападавших, но и сотрудников охранного предприятия. Кроме того, родственники заявили, что психологи до сих пор не начали оказывать детям помощь. Какие претензии предъявляются к администрации учебного заведения и охране и что известно о семьях подростков, совершивших нападение, — в материале RT.

Родители тех учеников 4-го класса пермской школы, на которых напали двое подростков с ножами, намерены добиться привлечения к ответственности всех виновных в случившемся.

«Мы до сих пор ещё в шоке и пытаемся разобраться в деталях, — рассказала RT Екатерина Саттарова, мать школьника, находившегося в классе, куда ворвались вооружённые ножами подростки. — Мы хотим привлечь к ответственности всех виновных в произошедшем. Ведь, например, неадекватное поведение одного из нападавших прослеживалось давно. В школе знали, что он курил наркотики и вообще вёл деструктивный образ жизни и состоял на учёте в ПНД. Школа никаких мер не принимала. Хотя из спортивного клуба этого парня отчислили ещё три года назад. В школе у нас есть и психолог. Занимался ли он этим учеником, будем выяснять».

Охранники и психологи

Родители предъявляют претензии и к охране школы. «На входе есть турникет, и чтобы пройти, нужно приложить карточку. Однако на деле совершенно любой человек может попасть внутрь. В день нападения я приносила своему ребёнку лыжи для урока физкультуры. Охрана меня свободно пропустила, даже не спросив, куда я и иду и зачем. Иногда просят показать паспорт. Но какой в этом смысл, ведь они просто переписывают имя в тетрадку. Никакой идентификации нет. Ко всему прочему охрана, насколько я понимаю, даже не вызвала полицию — правоохранителям о ЧП сообщили сотрудники торгового центра, куда прибежали дети», — говорит Саттарова.

Заслуженное наказание, по мнению собеседницы RT, должны понести и сами нападавшие.

«Этот мальчик, который напал с ножом на учителя и детей, конечно, псих, но нам очень не хотелось бы, чтобы адвокаты представили его больным, и он в результате ушёл от ответственности», — подчёркивает мать школьника.

Мать другого ребёнка, ставшего жертвой нападения, в разговоре с RT отмечает, что детям до сих пор не оказана психологическая помощь.

© 59.ru

«Самая большая претензия — к школьным психологам, — делится собеседница, попросившая не указывать её имени. — В СМИ пишут, что с нашими детьми работает целая армия специалистов, но это неправда. Единственное, что сделали, — позвонили и дали номер телефона кризисного центра. Я бы хотела, чтобы моего ребёнка осмотрел специалист и сказал, восстановится ли он и что для этого нужно. Сейчас все дети по-прежнему в шоке. Моя дочь боится находиться рядом с кухонными ножами, боится не только заходить в школу за вещами, но даже мимо проходить. Очевидно, в этой школе есть систематические недоработки психологов, потому что раньше случались жестокие драки между учениками, вроде бы даже была поножовщина».

По мнению собеседницы RT, ответственность за произошедшее обязательно должны понести родители подростков, поскольку «упущения в воспитании начинаются прежде всего с семьи».

Она также подтверждает, что система безопасности в школе оставляет желать лучшего: попасть в здание может любой человек, а сотрудники охраны — пожилые мужчины, которые не в состоянии применить физическую силу к преступникам.

Градус семейных проблем

Как рассказал RT источник в правоохранительных органах, подростки, устроившие резню в пермской школе, в момент нападения были пьяны.

Кроме того, стали известны подробности о семьях нападавших. Так, ученик 11-го класса, по словам собеседника, воспитывался в неполной семье, а родители его давно находились в конфликте. «Отец подростка, дизайнер по профессии, ушёл из семьи к другой женщине, — рассказывает источник. — Мать запрещала подростку общаться с отцом. Они уже почти пять лет не виделись».

По словам собеседника, в семье у второго нападавшего тоже не всё было благополучно.

«Отец парня — преуспевающий бизнесмен. Но вот сам подросток был отчислен из школы и состоял на учёте на учёте в психоневрологическом диспансере», — поясняет офицер.

В аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой также сообщили: родители одного из подростков жаловались, что не справляются с воспитанием сына. Они даже просили помощи у госорганов. Однако пермская комиссия по делам несовершеннолетних вместо помощи оштрафовала самих родителей.

В свою очередь, соседи одного из участников нападения на школу №127 в Перми в беседе с RT дали очень положительную характеристику семье. «Семья спокойная, спокойные люди очень. Мы сами переживаем, очень сильно расстроены. Семья очень хорошая», — утверждает соседка.

По словам другого соседа, за 15 лет проживания в доме он очень редко видел подростка, задержанного в школе. «За 15 лет я его видел несколько раз», — уточнил он.

vk.com

© club93987365

Проверки и усиления

Тем временем в правительстве России уже анонсировали грядущее усиление мер безопасности в школах после инцидента в Перми. Как заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, действующая в России система охраны не предполагала подобного нападения. В свою очередь, Росгвардия начала проверку частных охранный предприятий, работающих в школах.

«В ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности, соответствие оказываемых услуг законодательству Российской Федерации и их качество», — говорится в сообщении ведомства.

Также специалисты проверят наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовки охранников к действиям в различных ситуациях.

Напомним, нападение на школу №127 в Перми было совершено 15 января. Двое молодых людей в масках ворвались в кабинет, где занимались ученики 4-го «Б» класса, напали с ножом на учительницу, а затем стали наносить удары детям. В результате пострадали 15 человек. В тяжёлом состоянии находятся педагог и ещё два школьника. Преступники задержаны.

Утром 16 января стало известно, что учительница — Наталия Шагулина — пришла в сознание. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает представить педагога к государственной награде.