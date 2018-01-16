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«До сих пор в шоке»: родители пострадавших в Перми детей хотят призвать к ответу администрацию школы и охранников
16 января 2018, 20:39 • 176 • В России
Родители школьников, пострадавших во время резни в пермской школе №127, намерены привлечь к ответственности не только самих нападавших, но и сотрудников охранного предприятия. Кроме того, родственники заявили, что психологи до сих пор не начали оказывать детям помощь. Какие претензии предъявляются к администрации учебного заведения и охране и что известно о семьях подростков, совершивших нападение, — в материале RT.
Reuters
Родители тех учеников 4-го класса пермской школы, на которых напали двое подростков с ножами, намерены добиться привлечения к ответственности всех виновных в случившемся.
«Мы до сих пор ещё в шоке и пытаемся разобраться в деталях, — рассказала RT Екатерина Саттарова, мать школьника, находившегося в классе, куда ворвались вооружённые ножами подростки. — Мы хотим привлечь к ответственности всех виновных в произошедшем. Ведь, например, неадекватное поведение одного из нападавших прослеживалось давно. В школе знали, что он курил наркотики и вообще вёл деструктивный образ жизни и состоял на учёте в ПНД. Школа никаких мер не принимала. Хотя из спортивного клуба этого парня отчислили ещё три года назад. В школе у нас есть и психолог. Занимался ли он этим учеником, будем выяснять».
Охранники и психологи
Родители предъявляют претензии и к охране школы. «На входе есть турникет, и чтобы пройти, нужно приложить карточку. Однако на деле совершенно любой человек может попасть внутрь. В день нападения я приносила своему ребёнку лыжи для урока физкультуры. Охрана меня свободно пропустила, даже не спросив, куда я и иду и зачем. Иногда просят показать паспорт. Но какой в этом смысл, ведь они просто переписывают имя в тетрадку. Никакой идентификации нет. Ко всему прочему охрана, насколько я понимаю, даже не вызвала полицию — правоохранителям о ЧП сообщили сотрудники торгового центра, куда прибежали дети», — говорит Саттарова.
Заслуженное наказание, по мнению собеседницы RT, должны понести и сами нападавшие.
Мать другого ребёнка, ставшего жертвой нападения, в разговоре с RT отмечает, что детям до сих пор не оказана психологическая помощь.
«Самая большая претензия — к школьным психологам, — делится собеседница, попросившая не указывать её имени. — В СМИ пишут, что с нашими детьми работает целая армия специалистов, но это неправда. Единственное, что сделали, — позвонили и дали номер телефона кризисного центра. Я бы хотела, чтобы моего ребёнка осмотрел специалист и сказал, восстановится ли он и что для этого нужно. Сейчас все дети по-прежнему в шоке. Моя дочь боится находиться рядом с кухонными ножами, боится не только заходить в школу за вещами, но даже мимо проходить. Очевидно, в этой школе есть систематические недоработки психологов, потому что раньше случались жестокие драки между учениками, вроде бы даже была поножовщина».
Она также подтверждает, что система безопасности в школе оставляет желать лучшего: попасть в здание может любой человек, а сотрудники охраны — пожилые мужчины, которые не в состоянии применить физическую силу к преступникам.
Градус семейных проблем
Как рассказал RT источник в правоохранительных органах, подростки, устроившие резню в пермской школе, в момент нападения были пьяны.
Кроме того, стали известны подробности о семьях нападавших. Так, ученик 11-го класса, по словам собеседника, воспитывался в неполной семье, а родители его давно находились в конфликте. «Отец подростка, дизайнер по профессии, ушёл из семьи к другой женщине, — рассказывает источник. — Мать запрещала подростку общаться с отцом. Они уже почти пять лет не виделись».
По словам собеседника, в семье у второго нападавшего тоже не всё было благополучно.
В аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой также сообщили: родители одного из подростков жаловались, что не справляются с воспитанием сына. Они даже просили помощи у госорганов. Однако пермская комиссия по делам несовершеннолетних вместо помощи оштрафовала самих родителей.
В свою очередь, соседи одного из участников нападения на школу №127 в Перми в беседе с RT дали очень положительную характеристику семье. «Семья спокойная, спокойные люди очень. Мы сами переживаем, очень сильно расстроены. Семья очень хорошая», — утверждает соседка.
По словам другого соседа, за 15 лет проживания в доме он очень редко видел подростка, задержанного в школе. «За 15 лет я его видел несколько раз», — уточнил он.
Проверки и усиления
Тем временем в правительстве России уже анонсировали грядущее усиление мер безопасности в школах после инцидента в Перми. Как заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, действующая в России система охраны не предполагала подобного нападения. В свою очередь, Росгвардия начала проверку частных охранный предприятий, работающих в школах.
«В ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности, соответствие оказываемых услуг законодательству Российской Федерации и их качество», — говорится в сообщении ведомства.
Также специалисты проверят наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовки охранников к действиям в различных ситуациях.
Напомним, нападение на школу №127 в Перми было совершено 15 января. Двое молодых людей в масках ворвались в кабинет, где занимались ученики 4-го «Б» класса, напали с ножом на учительницу, а затем стали наносить удары детям. В результате пострадали 15 человек. В тяжёлом состоянии находятся педагог и ещё два школьника. Преступники задержаны.
Утром 16 января стало известно, что учительница — Наталия Шагулина — пришла в сознание. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает представить педагога к государственной награде.
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