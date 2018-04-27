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«До сих пор страшно»: пациентка обвинила в нанесении увечья пластического хирурга, на столе у которого умерла женщина
27 апреля 2018, 15:24 • 60 • В России
Пластического хирурга Григория Перекрёстова, у которого на операционном столе умерла 32-летняя Екатерина Киселёва, ранее уже обвиняли во врачебной ошибке. Как выяснил RT, в 2016 году он сделал коррекцию груди жительнице Ярославля. Итог операции оказался печальным — у женщины остались шрамы. Она подала иск против медцентра и выиграла суд, однако компенсацию до сих пор не получила.
Gettyimages.ru © Shannon Fagan
Как рассказала RT 38-летняя жительница Ярославля Екатерина Уткина, в 2016 году она решила сделать себе подтяжку груди. Для этого женщина обратилась в ярославскую клинику пластической хирургии «Константа».
«Мне там порекомендовали врача Григория Перекрёстова, — вспоминает Екатерина. — Мне он складно рассказал, что операция простая, делается под местным наркозом, что пройдёт быстро, я ничего не почувствую и через два часа уже буду дома. Я давно мечтала об этой операции, поэтому очень обрадовалась, что, оказывается, всё так легко и просто».
По словам Уткиной, она заплатила клинике 41 тысячу рублей и 8 февраля 2016 года приехала на операцию.
Сама операция прошла для женщины безболезненно, как ей и обещали. Однако результат хирургического вмешательства оказался печальным — вместо упругих и красивых форм Уткина получила шрамы на груди.
«Я заявила врачу, что меня не устраивает такой результат. Перекрёстов предложил мне всё переделать, причём новые операции стоили в два раза дороже. Я отказалась и подала иск к клинике», — вспоминает женщина.
Первый суд Уткина проиграла. «Врачи, выступавшие экспертами, заявили, что якобы это я сама неправильно выбрала метод подтяжки. И вообще, мне повезло — грудь осталась, и слава богу. Кроме того, они также говорили, что форму грудь потеряла потому, что я пару кило веса набрала. В итоге судья приняла сторону врачей», — вспоминает женщина.
В 2017 году Уткина подала апелляцию, и вышестоящий суд оказался к ней благосклоннее.
Сейчас Екатерина Уткина планирует подать судебный иск и к самому хирургу.
«Когда я после операции стала в суды обращаться, Перекрёстов пропал. Я думала, он от меня скрывается, но в «Константе» мне сказали, что он в Москву уехал работать, — говорит Уткина. — А позавчера, когда новости пошли о том, что на операционном столе у Перекрёстова умерла ещё одна женщина, я просто в шоке пребывала. Я не спала всю ночь и рыдала. Ведь я могла оказаться на её месте! Мне до сих пор страшно. А вдруг таких, как я, много?»
Напомним, что 15 апреля в московской частной клинике «Триумф Палас» на операционном столе скончалась 32-летняя Екатерина Киселёва, обратившаяся к врачам, чтобы сделать коррекцию груди. Операцию проводил Григорий Перекрёстов, анестезиологом был 24-летний Зейнал Неджафов.
По мнению родственников Киселёвой, женщина могла умереть от неправильно сделанной анестезии.
«По мне, краеугольным камнем всей этой истории является 24-летний доктор-анестезиолог. Совсем молодой человек, — рассуждает муж Екатерины. — Даже при наличии опыта он не должен работать в платной медицине, должны работать профессионалы своего дела, люди с именем и серьёзным багажом».
Надо отметить, что это уже не первая трагедия, произошедшая в клинике. Так, в феврале 2018 года 47-летняя Анна Валеева выпала из окна 4-го этажа «Триумф Паласа» после липосакции. В результате инцидента Валеева получила многочисленные переломы предплечья и тазовых костей, а также сотрясение мозга. По некоторым данным, на момент падения женщина ещё не пришла в себя после общего наркоза.
Между тем, в четверг стало известно о гибели ещё одной пациентки во время пластической операции.
«Двадцать пятого апреля после пластической операции в частной клинике в центре Москвы скончалась 29-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в ГСУ СК по Москве.
Следователи провели обыски в клинике, а также дома у руководства и медперсонала учреждения для изъятия необходимой документации.
Кроме того, в производстве следственного отдела находится ряд материалов проверок и уголовных дел, в рамках которых устанавливаются обстоятельства причинения вреда здоровью и гибели людей при оказании услуг представителями указанной клиники в течение 2018 года.
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