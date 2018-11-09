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"До «сердца» нашего «Периметра» не так-то просто достать!". Эксперт прокомментировал заявление про неэффективность ракетной системы "Мертвая рука"

09 ноября 2018, 16:24  •  108 • В России

Экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин внезапно взорвал «информационную бобму». Он заявил о том, что что российская система автоматического ответного ядерного удара «Периметр» (известная на Западе как «Мертвая рука») может оказаться бесполезной.

По мнению Есина, если США разместят в Европе баллистические ракеты средней дальности, то они смогут уничтожить почти весть ракетный арсенал России в европейской части. А остальные наши ракеты будут перехвачены американскими ПРО.

«Если откровенно, эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет... Нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара», — заключил генерал.

Экс-начальник Главного штаба РВСН России Виктор Есин.Фото: YouTube

С просьбой прокомментировать громкое заявление Есина «КП» попросила специалистов с области противоракетной обороны.

Александр ВЛАСОВ, бывший замдиректора НИИ Минобороны, где в свое время разрабатывался «Периметр»:

- Честно говоря, я удивлен категоричностью утверждений Есина о «бесполезности» этой системы. Уж кому-кому, а ему-то хорошо известна и надежность ее защиты от ядерного удара, и дублирующие эту систему элементы... Мой бывший коллега, один из разработчиков "Периметра", Владимир Ярынич как-то сказал на сей счет: «Я не знаю надежного способа вывести систему из строя». Мне кажется, Есин говорил все это в контексе зреющего отказа Вашингтона от Договора по запрету ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), намекая на то, что если США это сделают, России придется отказаться от доктрины ответно-встречного удара и сделать ее упреждающей. То есть, это предупреждение, что мы в таком случае не будем ждать, когда ракеты США станут нас долбить.

Анатолий СОКОЛОВ, генерал-лейтенант, бывший командующий армией предупреждения о ракетном нападении:

- Хочу заметить, что когда США развернули в Европе «Першинги», то для парирования этой угрозы в СССР была развернута радиолокационная станция в Барановичах (Белоруссия), а сейчас поставлена еще и радиолокационная станция в Калининграде. Они обеспечивают нормальный баланс времени для ответно-встречного удара. И я знаю, что система «Периметр» в этом случае гарантированно сработает.

Владимир ГРУДСКОВ, полковник, зам начальника отдела НИИ Минобороны РФ:

- До «сердца» нашего «Периметра» не так-то просто достать! А если в Европе появятся американские ракеты средней дальности, мы что - будем смиренно смотреть на это? У нас что - С-300 и С-400 нет? Скоро появится и кое-что похлеще. Меня удивил Есин, когда сказал, что «остальные наши ракеты будут перехвачены американскими ПРО». Пусть еще попробуют, наши боеголовки умеют идти так, что «прицелиться» к ним не может ни один самый мощный компьютер. Американские генералы публично признавались в этом.

СПРАВКА «КП»

«Периметр» - это комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом на случай, если главные звенья командной системы Стратегических ядерных сил РФ (ядерные чемоданчики Президента, министра обороны и начальника Генштаба) повреждены или уничтожены. Система «Периметр» запускает «командную» ракету, которая в полете передает сигнал на запуск всех уцелевших носителей ядерного оружия.

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