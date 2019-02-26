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До сентября не досидел: Мэр Улан-Удэ сам попросился в отставку

26 февраля 2019, 06:24  •  41 • Политика
Мэр Улан-Удэ Александр Голков сам попросился в отставку, не досидел до сентября - до выборов на своем посту. О решении руководителя сообщает пресс-служба местной администрации.
В сентябре этого года в Улан-Удэ должны были состояться выборы мэра. Однако, действующий градоначальник Александр Голков до сентября не досидел. И сам попросился в отставку.
Информацию об этом сообщила пресс-служба городской администрации, уточнив, что решение об отставке должны принять депутаты местного горсовета. Ожидается, что заседание пройдет на этой неделе в четверг, 28 февраля.
Причина, по которой Голков подал в отставку за полгода до выборов, не указывается. Сообщается лишь, что заявление им написано "по собственному желанию".
Вместо него исполнять обязанности градоначальника станет первый зам Александр Иринчеев.

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