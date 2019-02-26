До сентября не досидел: Мэр Улан-Удэ сам попросился в отставку

Мэр Улан-Удэ Александр Голков сам попросился в отставку, не досидел до сентября - до выборов на своем посту. О решении руководителя сообщает пресс-служба местной администрации.

В сентябре этого года в Улан-Удэ должны были состояться выборы мэра. Однако, действующий градоначальник Александр Голков до сентября не досидел. И сам попросился в отставку.

Информацию об этом сообщила пресс-служба городской администрации, уточнив, что решение об отставке должны принять депутаты местного горсовета. Ожидается, что заседание пройдет на этой неделе в четверг, 28 февраля.

Причина, по которой Голков подал в отставку за полгода до выборов, не указывается. Сообщается лишь, что заявление им написано "по собственному желанию".

Вместо него исполнять обязанности градоначальника станет первый зам Александр Иринчеев.