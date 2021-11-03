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До России - 25 км: Политолог в прямом эфире разоблачил стратегический замысел ВСУ

03 ноября 2021, 09:55  •  28 • Политика
Политолог Владимир Корнилов в прямом эфире "Соловьёв Live" разоблачил стратегический замысел ВСУ со Старомарьевкой. Эксперт напомнил о том, что оттуда до границы России всего 25 км.
Ранее стало известно о том, что украинская армия захватила посёлок Старомарьевка (расположен в серой зоне Донбасса), в котором проживают десятки русских. Разоблачительное видео показал один из украинских журналистов. Правда, чуть позже из Киева прозвучало опровержение, но весьма неубедительное.
По имеющейся информации, ситуация в селе сложная, а военнослужащие ВСУ регулярно наведываются в село для проведения так называемых фильтрационных мероприятий. И уходить отсюда украинские военные явно не намерены.
В прямом эфире программы теле- и радиоведущего Владимира Соловьёва "Соловьёв Live" политолог Владимир Корнилов разоблачил стратегический замысел ВСУ.
"От Старомарьевки до границы с Россией - 25 километров, - напомнил эксперт. - Почему они заняли этот не стратегический, с точки зрения многих, населённый пункт? Да потому что это самое удобное место!"
Поясняя свою мысль, политолог пояснил, что если закрепиться в этом районе, то "в любой момент по понтонной переправе можешь зайти, и до границы с Россией степь голая, без препятствий".
"Одним полумаршем можно отрезать южную группировку ДНР от основных сил, которые сконцентрированы вокруг Донецка, - обрисовал ситуацию Корнилов. - Вот в чём стратегический замысел!"

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