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До "Новичка" не дотягивает: Навальному в России ставили приземлённый диагноз
02 сентября 2020, 20:55 • 86 • Политика
Источник из числа правоохранителей раскрыл результаты обследования Алексея Навального в России. Он подчеркнул, что отечественные криминалисты ставили блогеру приземлённый диагноз. Напомним, ранее в ФРГ заявили, что у оппозиционера будто бы выявлены признаки воздействия отравляющего вещества из группы "Новичок".
Источник из числа правоохранителей раскрыл в комментарии для ТАСС результаты экспертиз, проведённых на основании анализов Алексея Навального в России.
Он уточнил, что в ходе доследственной проверки было осуществлено несколько исследований на предмет выявления в организме блогера следов каких-либо ядов.
Тем не мене все они дали отрицательный результат, подчеркнул источник информагентства.
Собеседник ТАСС уточнил, что у блогера выявили нарушение углеводного обмена. Кроме того, ему диагностировали панкреатит в качестве сопутствующего заболевания.
Напомним, ранее в немецком правительстве заявили, что эксперты лаборатории ВС ФРГ будто бы нашли в организме блогера признаки воздействия яда из группы "Новичок".
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