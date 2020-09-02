До "Новичка" не дотягивает: Навальному в России ставили приземлённый диагноз

Источник из числа правоохранителей раскрыл в комментарии для ТАСС результаты экспертиз, проведённых на основании анализов Алексея Навального в России.

Он уточнил, что в ходе доследственной проверки было осуществлено несколько исследований на предмет выявления в организме блогера следов каких-либо ядов.

Тем не мене все они дали отрицательный результат, подчеркнул источник информагентства.

Никаких ядовитых, отравляющих, сильнодействующих веществ в организме и вещах Навального не обнаружено, - отрезал он.

Собеседник ТАСС уточнил, что у блогера выявили нарушение углеводного обмена. Кроме того, ему диагностировали панкреатит в качестве сопутствующего заболевания.

Напомним, ранее в немецком правительстве заявили, что эксперты лаборатории ВС ФРГ будто бы нашли в организме блогера признаки воздействия яда из группы "Новичок".