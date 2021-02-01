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До прежних цифр недотянули: Журналисты подсчитали задержанных на протестах 31 января

01 февраля 2021, 00:25  •  108 • Политика
По информации медиапроекта "ОВД-Инфо", на несогласованных акциях 31 января были задержаны порядка 3,3 тысячи человек. В то же время 23 января задержанных было более 4 тысяч, и общее число вышедших на улицы также превышало сегодняшнее.
По оценке медиапроекта "ОВД Инфо", 31 января как минимум в 82 городах России на несанкционированных акциях протеста к 17:30 мск задержали 3329 человек.
Так, в Москве было задержано около 933 человек, в Петербурге - 591, в Красноярске - 194, 122 - во Владивостоке и 119 - в Нижнем Новгороде, говорится на сайте проекта.
Прошлая акция протеста состоялась в субботу, 23 января. Тогда на несогласованных митингах были задержаны более 4 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел.
В 17:30 мск в воскресенье представители так называемого штаба Алексея Навального объявили, что акция протеста в Москве завершена. Заявление сделали на фоне откровенного провала.
Собрать массовое шествие так и не удалось. Ранее о тенденции рассказывали корреспонденты Царьграда, работавшие в разных точках столицы. Сотрудники правоохранительных органов контролировали ситуацию и не дали вывести людей "для картинки". Руководитель штабов Навального Леонид Волков бросал тех, кто согласился поучаствовать в шествиях, с одной улицы на другую. Когда стало ясно, что и это не помогает, кучки людей направили к площади трёх вокзалов. Расчёт понятен, ведь у вокзалов всегда куча народу. И этот шаг в том числе описали авторы телеграм-канала "Бойлерная".
"Волков развернул народ обратно к трём вокзалам, чтобы остатки митингующих смешались с пассажирами и дать картинку большого количества участников. Отчаянная попытка спасти ситуацию с провалом шествия в Москве", - отмечено в сообщении.

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