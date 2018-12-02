До последнего будет маневрировать: Эксперт о возможном отказе Турции от российских ЗРК С-400

Политолог Семен Багдасаров заявил, что Турция будет до последнего маневрировать между Россией и США в поисках максимальной для себя выгоды. Не исключено, что при дальнейших уступках США по курдскому вопросу Турция разорвет контракт на покупку российских С-400 для сохранения поставок американских истребителей F-35, считает эксперт.

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров прокомментировал требование США к Турции разорвать контракт на покупку российских ЗРК С-400 "Триумф", угрожая в противном случае запретить поставки американских истребителей F-35. Он отметил, что турецкие власти будут до последнего маневрировать, пытаясь получить для себя выгоду и от России, и от США, передает информагентство Nation News.

"Если США будут дальше идти на уступки по курдскому вопросу, то, возможно, что откажутся и от С-400", - заявил политолог, подчеркнув, что никто до последнего момента не узнает окончательного решения турецких властей, маневрирующих между Россией и США в поисках своей выгоды.

Ранее председатель комитета по вооруженным силам сената США Джеймс Инхоф предупредил Турцию, что страна должна сделать выбор между американскими истребителями F-35 и российскими ЗРК С-400, иначе ее ждет исключение из программы поставки F-35.

После выдвинутого США ультиматума министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу разъяснил Соединенным Штатам, что страна не намерена отказываться от покупки российских комплексов С-400. "Мы без каких-либо вопросов купим С-400 у России", - заявил политик, подчеркнув, что Турция уже более десяти лет не может добиться поставок американских систем Patriot.