До поляков дошло: Игры закончились - "дальше отрежут газ"

С 8 июня на газопроводе "Дружба" на территории Белоруссии начались плановые ремонтные работы. Газ не будет поступать в Польшу четыре дня. Этого сообщения оказалось достаточно, чтобы жители Польши поняли, к чему может привести внешнеполитическая позиция страны по отношению к восточным соседям.

Читатели издания Interia отмечают, что Польше было бы лучше не влезать в дела сопредельных государств и не пытаться вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.

"Они дипломатично дают Польше понять, что ей следует вести себя нормально, а не устраивать перевороты в сопредельных государствах. Если польские политики этого не поймут, следующим шагом станет напоминание о том, что Польша и её границы существуют исключительно благодаря договорам, заключённым другими странами (СССР, США, Великобритания), и одна из сторон может признать их недействительными", - отметил один из читателей польского портала.

Также польские комментаторы отмечают, что собственные интересы страны важнее внешнеполитических. Если поддержка белорусской оппозиции может привести к закрытию газового потока, то лучше перестать этим заниматься.

"Так заканчивается игра в большую державу", - отметил один из читателей Interia.

Ещё одна читательница польского портала заявила, что раз Евросоюз откровенно шантажирует Белоруссию, то почему бы самой Белоруссии не заняться тем же самым? Она заявила, что санкции порождают ответную реакцию.

"А если Запад будет и дальше делать заявления на тему раздела Украины русскими, то ему отрежут и газ", - подытожил дискуссию пользователь с ником На.