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«До полуночи 31 декабря»: европейский инвестор «Северного потока — 2» назвал срок ввода газопровода

01 августа 2019, 10:24  •  164 • В мире
Первое поступление газа по трубопроводу «Северный поток — 2» должно произойти к полуночи 31 декабря 2019 года. Об этом заявил Райнер Зеле, глава австрийской компании OMV, входящей в число инвесторов проекта. По его словам, точная дата запуска по-прежнему зависит от разрешения Дании, но пока никаких задержек с её стороны нет. При этом на данный момент по дну Балтийского моря уже проложено 70% труб газопровода. Как отметили в Госдуме, сроки реализации не должны претерпеть изменений под влиянием каких-либо сторонних факторов, в том числе потому, что в этом непосредственно заинтересованы страны Европы.
 
© nord-stream2.com
 

Транспортировка газа по трубопроводу «Северный поток — 2» должна начаться до завершения 2019 года. Об этом заявил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле. По его мнению, никаких задержек в реализации проекта не предвидится.

«Ожидаем, что первый газ пойдёт через этот газопровод до 00:00 31 декабря. От этого плана мы не отказались», — сказал Зеле.

Он также отметил, что на данный момент по дну Балтийского моря проложено 70% труб газопровода.

Вместе с тем в интервью агентству Bloomberg руководитель OMV подчеркнул, что конкретная дата запуска проекта зависит от заключительного разрешения властей Дании.

«Я не вижу никаких задержек со стороны датских властей. Как я считаю, мы по-прежнему укладываемся в бюджет и сроки», — заявил он.

Ранее представитель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков указывал: российская сторона рассчитывает, что Копенгаген даст согласие на строительство «Северного потока — 2» в октябре. При этом реальный срок работ по укладке труб на датском участке составит максимум пять недель, отмечал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Проект «Северный поток — 2» представляет собой две нити газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые укладываются через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, обходя транзитные государства. Магистраль протяжённостью более 1,2 тыс. км планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Стоимость проекта — порядка €9,5 млрд. В его реализации, помимо «Газпрома», участвуют пять западноевропейских энергетических компаний — Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Доля финансирования каждой из них составляет 10%.

Как следует из финансового отчёта OMV, австрийская нефтегазовая компания выделила уже €688 млн из €950 млн.

«Больших рисков для проекта нет»

По мнению председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, оглашённые главой OMV сроки запуска подачи газа через «Северный поток — 2» не должны претерпеть изменений.

«Препятствия, которые могут замедлить срок реализации проекта, — это разрешение о прокладке газопровода в экономической зоне Дании. Но «Северный поток — 2» там уже лежит, плюс датчане согласовали прокладку газопровода из Норвегии в Польшу, который проходит в этой же экономической зоне. Было бы странно, если бы они согласовали прокладку одного газопровода, но не согласовали бы прокладку другого. Срок принятия решений — октябрь, но если даже Дания не даст разрешения, то есть третий маршрут — мимо её экономической зоны. По сути, можно сказать, что больших рисков для проекта нет», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

Он также заметил, что любые другие факторы не должны помешать реализации проекта Nord Stream 2 AG.

«Если взять правовую основу, даже те решения, которые приняты на уровне Европарламента, Еврокомиссии, с этой точки зрения, больше касаются новых проектов, а этот проект находится в стадии реализации. В то же время право принятия решений остаётся за Германией, а она, по сути, такое право дала, поэтому препятствий санкционного характера уже нет», — заключил Завальный.

Как добавил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, трубопровод будет построен в запланированный срок, прежде всего потому, что в этом заинтересованы европейские компании.

«Они нуждаются в поставках энергоресурсов по адекватным ценам, это им необходимо для развития собственной экономики, которая, как известно, в Европе находится на спаде», — указал собеседник RT.

По его словам, европейцы осознают экономическую выгоду от трубопровода, поэтому не обращают внимания на неоднократные заявления со стороны США о якобы попадании ЕС в зависимость от России.

«Конечно, будут продолжаться инсинуации американцев, что Россия будет использовать этот трубопровод для некого шантажа и давления на Европу в политическом плане, но мы прекрасно понимаем, что они просто прикрывают собственный шкурный интерес, заключающийся в том, что они хотят, чтобы Европа отказалась от дешёвого российского газа и закупала американский дорогой сланцевый, который они собираются поставлять. Санкции — неэффективный инструмент. Учитывая, что здесь прямой интерес Европы, они скорее отменят санкции, чем допустят срыв запуска трубопровода», — заметил Морозов.

Заметим, что в среду, 31 июля, комитет сената США по международным делам одобрил законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Согласно инициативе, на территорию Соединённых Штатов запрещается въезд лицам, причастным к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки на морском дне российских трубопроводов, а также предполагается заморозка их активов.

Теперь документ должен быть одобрен обеими палатами конгресса США, после чего отправится на подпись президенту.

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