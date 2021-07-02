«До получения отрицательного ПЦР-теста»: все случаи ОРВИ в Москве будут рассматривать как потенциальный коронавирус

Власти Москвы из-за неблагоприятной эпидемической ситуации приняли решение рассматривать все случаи заболевания ОРВИ как потенциальный коронавирус. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, горожане с симптомами ОРВИ будут «приравнены к ковидным больным» до получения ими отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Она добавила, что принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить введения в городе локдауна. Ракова констатировала, что в последние недели Москва столкнулась со взрывным ростом заболеваемости, основной причиной которой стал индийский штамм коронавируса «дельта».

Власти Москвы из-за неблагоприятной эпидемической ситуации приняли решение рассматривать все случаи заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) как потенциальный коронавирус. Горожане с симптомами ОРВИ должны будут получить отрицательный ПЦР-тест. Об этом на пленарном заседании Московского урбанистического форума «Города против COVID-19» заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня департаментом здравоохранения принято решение... что все больные ОРВИ до отрицательного теста на ПЦР приравниваются к ковидным больным», — сообщила Ракова.

Она объяснила, что это связано с изменившейся симптоматикой течения заболевания при коронавирусе штамма «дельта», который сейчас наиболее распространён в городе. Эту мутацию на начальной стадии практически невозможно отличить от обычной простуды: «Ранее доминирующие признаки, такие как потеря обоняния, потеря вкуса, встречаются намного реже, и всё это требует от нас более быстрой диагностики, более быстрого изолирования заболевших».

Заммэра рассказала, что с 2 июля в городе в рамках эксперимента и у больных ОРВИ, и у живущих с ними в одной квартире будут брать экспресс-тесты на антиген к COVID-19. Это исследование позволяет за 15—30 минут предварительно диагностировать коронавирус, однако оно не заменяет ПЦР-тестирования.

«Это позволит незамедлительно приступить к лечению и выдать все необходимые лекарства. Надеюсь, что эта мера позволит нам на более ранней стадии обеспечить эффективное лечение и снизить количество тяжёлых случаев, а также быстрее прервать цепочку распространения», — пояснила Ракова.

Заместитель мэра отметила, что основной причиной новой вспышки коронавируса стало распространение индийского штамма «дельта». По её словам, из-за взрывного роста заболеваемости на борьбу с COVID-19 перепрофилируется ряд городских больниц.

«С июня месяца мы все становимся свидетелями, что мы наблюдаем ещё одну резкую вспышку заболеваемости коронавирусом в Москве. Конечно, её причина — комплекс различных причин. Но основной, доминирующей является новый штамм вируса — индийский штамм, так называемая «дельта», — заявила Ракова.

Она добавила, что, только по подтверждённым данным, более 10% жителей Москвы переболели COVID-19. По имеющейся оценке, с учётом бессимптомных больных или горожан, не обращавшихся к врачам, их в три-четыре раза больше.

«Москве пришлось принять основной удар пандемии в нашей стране. На сегодняшний день официально переболело более 10% жителей Москвы, от общего объёма переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%. Если ещё учитывать всех, кто болеет бессимптомно либо не обращался к врачу, то эту цифру надо множить смело на три и четыре», — пояснила заммэра.

Говоря о темпах вакцинации в городе, Ракова сообщила, что первым компонентом в Москве привились уже более 2,6 млн человек.

Она добавила, что город в период пандемии продолжает жить «практически полноценной жизнью с минимальными ограничениями». По её словам, столица справляется с распространением коронавируса, возможно, «лучше многих мегаполисов мира».

Комментируя введение системы QR-кодов, заммэра подчеркнула, что эта мера лучше, чем вероятный локдаун: «Это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем всё возможное, чтобы не объявлять локдаун».

По словам главы столичного Департамента труда и соцзащиты населения Евгения Стружака, на следующей неделе в Москве начнут ревакцинацию от COVID-19 проживающих в домах престарелых. Он сообщил, что в январе 97% таких граждан бесплатно вакцинировали от коронавируса «Спутником V».

«Буквально на следующей неделе — мы обсуждали это с руководством — мы начинаем ревакцинацию. Прошло шесть месяцев, и мы будем снова вакцинировать этих людей», — сказал Стружак.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова констатировала, что уровень заболеваемости COVID-19 в Москве в три раза превышает общий показатель по России. Она также выразила удивление в связи с тем, как москвичи восприняли решение о введении системы QR-кодов.

«Удивительно в этой ситуации, что страх не получить QR-код и не попасть в ресторан больше, чем страх заболеть и умереть. Это какая-то новая реальность, но мы будем с ней бороться», — заявила главный санитарный врач РФ.

Статистика COVID-19

За последние сутки в России коронавирус был подтверждён у 23 218 человек (больше всего — в Москве (6893), Московской области (2488) и Санкт-Петербурге (1671).

С начала пандемии в стране зафиксировано 5 561 360 случаев COVID-19. По этому показателю Россия занимает пятое место в мире после США (33,6 млн), Индии (30,4 млн), Бразилии (18,6 млн) и Франции (5,8 млн).

Также за минувшие сутки в РФ были выписаны 18 197 человек (за весь период — 5 035 518). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, умерли 679 пациентов (с начала пандемии — 136 565).

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 150,7 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 605 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 839 тыс. человек.

Текущая волна распространения коронавируса в России может пойти на спад к середине июля, заявил ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. По его словам, следующий подъём заболеваемости следует ожидать осенью: «Ждём новую волну начиная с конца сентября. Если вы получили первый компонент прививки, то ваш иммунитет будет готов как раз к четвёртой волне».

В свою очередь, главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина объяснила, почему нельзя мочить место прививки от коронавируса.

«В принципе, когда мочишь, то больше возможность, чтобы было небольшое местное воспаление», — сказала специалист.

Согласно инструкции, в течение трёх дней после вакцинации рекомендуется не мочить место инъекции, не посещать баню, не принимать алкоголь и избегать чрезмерных физических нагрузок. В случае покраснения, отёка и болезненности врачи советуют принять антигистаминные средства.

Вместе с тем депутат Госдумы Виталий Милонов предложил предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска гражданам, которые прошли или собираются пройти курс вакцинации. Соответствующее обращение он направил на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова (есть в распоряжении RT).

Парламентарий отметил, что перед властями страны стоит задача «повышения темпов вакцинирования среди всех слоёв населения».

«В данной связи предлагаю вам оценить идею предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска для тех граждан, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации. Данная мера позволит ускорить темпы добровольной вакцинации, а также станет дополнительным стимулом для граждан», — говорится в обращении.