«До полного истощения арсенала»: как скоро может завершиться очередной виток палестино-израильского конфликта

Израильские ВВС нанесли удар по оборонному комплексу палестинского движения ХАМАС, а также атаковали оружейное предприятие группировки «Палестинский исламский джихад» в секторе Газа. За минувшие сутки палестинская сторона выпустила по Израилю 50 ракет, суммарно число ракетных пусков из сектора Газа — около 4 тыс. за последние полторы недели. Эксперты отмечают как рост ракетного потенциала палестинских группировок, так и смену тактики обстрелов. По мнению аналитиков, стороны будут вести боевые действия до последней ракеты, однако назвать точные сроки пока сложно.

ВВС Израиля нанесли удар по военному комплексу технологического отдела палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщила в своём Twitter пресс-служба армии Израиля.

«Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по военному комплексу технологического отдела ХАМАС. Комплекс находился в здании в районе Джабалии», — говорится в сообщении.

Также в ЦАХАЛ сообщили, что накануне израильские ВВС атаковали комплекс по производству оружия, принадлежащий группировке «Палестинский исламский джихад». Атакованное предприятие находится в городе Дейр аль-Балах в центре сектора Газа.

Беспорядки в Восточном Иерусалиме 7 мая

Reuters

© Ammar Awad

Палестинские группировки также продолжили обстрелы Израиля. За минувшую ночь из сектора Газа по еврейскому государству было выпущено 50 ракет. Такие данные приводят власти Израиля. К 7 утра 19 мая количество ракет, выпущенных по Израилю в ходе нынешнего обострения, достигло примерно 3750.

«Приблизительно 550 пусков оказались неудачными, и ракеты упали на территории сектора Газа. Коэффициент перехвата системы ПВО «Железный купол» составляет около 90%», — утверждается на сайте МИД Израиля.

При этом за утро и день 19 мая численность выпущенных по Израилю ракет достигла 4 тыс. Об этом сообщил ЦАХАЛ в своём Twitter.

При этом исполнительный секретарь Центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб заявил, что прекращение огня может вступить в силу в течение 24 часов, пишет ТАСС. Впрочем, израильский 12-й канал утверждает, что ЦАХАЛ не намерен заключать перемирие ранее пятницы, 21 мая.

Толчком для начала крупнейшего за последние годы обострения в регионе стало противостояние между арабскими протестующими и израильской полицией в Восточном Иерусалиме, в районе мечети Аль-Акса. 7 мая тысячи мусульман пришли в туда отметить последнюю пятницу священного месяца Рамадан. Однако израильская полиция применила силу для разгона верующих, которые, по их мнению, начали устраивать беспорядки после молитвы. Конфликт развернулся на фоне решения израильского суда о выселении нескольких арабских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме.

Напомним, согласно позиции ООН, Восточный Иерусалим не является израильской юрисдикцией, но де-факто находится под контролем еврейского государства.

10 мая в ситуацию вмешалась действующая в секторе Газа группировка ХАМАС. Её руководство потребовало от властей Израиля отвести силовиков от Храмовой горы. Вскоре стороны начали обмениваться ударами.

К 18 мая в результате вооружённого противостояния в секторе Газа погибло более 200 палестинцев, из них 59 детей. В Израиле война унесла жизни по меньшей мере 10 человек, включая двоих детей.

При этом массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа подвергся даже Тель-Авив, расположенный в десятках километров от линии соприкосновения.

Группа специальных докладчиков ООН по правам человека заявила, что действия как палестинских группировок, так и властей Израиля могут быть квалифицированы как военные преступления. Об этом сообщается на сайте ООН.

На фоне военного обострения беспорядки и стычки на этнической почве охватили ряд израильских городов. Так, в городе Акко погромщики подожгли театр, считающийся символом мирного сосуществования евреев и арабов. В Яффо, пригороде Тель-Авива, злоумышленник бросил бутылку с горючей смесью в дом арабской семьи, пострадал ребёнок. В городе Бат-Ям еврейские радикалы громили арабские магазины и кафе, в городе Лод арабские погромщики подожгли три синагоги. На предотвращение беспорядков были брошены 15 тыс. полицейских, сотни человек были задержаны.

Нападение и защита

Практику использования ракетных обстрелов в качестве ключевой военной тактики ХАМАС переняло у своего регионального союзника — «Хезболлы». Ливанская группировка активно применяла этот подход во время военной кампании 2006 года. Использование ракет тогда позволило шиитской группировке перенести военные действия вглубь территории Израиля. На тот момент еврейское государство не располагало мощной системой ПРО. ВВС же могли наносить удары по местам пусков ракет крупных калибров, но были почти бессильны против ракет малого радиуса действия, которые активно применяли бойцы «Хезболлы». Запуск таких ракет может осуществляться бойцом с мобильного пускового устройства, засечь его перемещение в густонаселённой местности крайне сложно.

Однако Тель-Авив нашёл ответ на эту тактику противников. Для отражения ракетных атак в стране была создана четырехуровневая система противоракетной обороны. Нижний уровень представлен лазерной системой «Железный луч», которая нацелена на ракеты дальностью до 7 км. Третий носит название «Праща Давида», система разрабатывалась совместно с американской компанией Raytheon для уничтожения ракет среднего радиуса действия. Перехватывать баллистические ракеты радиусом действия до 3 тыс. км должны системы комплекса «Стрела».

ПРО «Железный купол»

Reuters

© Ronen Zvulun

При этом традиционно ключевая роль отводится системе ПРО второго уровня — «Железному куполу». Система ПРО предназначена для перехвата неуправляемых ракет малой дальности, она была разработана концернами Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems.

Основные цели ПРО: неуправляемые твердотопливные ракеты кустарного производства «Кассам», прообразом для которых стали иранские ракетные разработки, а также ракеты типа «Град», стоящие на вооружении у ХАМАС.

Также в Газе производились ракеты средней дальности, такие как «Саджиль-55», способная действовать в радиусе 55 км. Стояли на вооружении ХАМАС и ракеты дальнего радиуса, в частности ракета с радиусом действия около 100 км M-302. Однако до недавнего времени группировки сектора Газа располагали ограниченным арсеналом ракет такого класса.

Батарея «Железного купола» состоит из пусковых установок, оснащённых ракетами-перехватчиками «Тамир», способными развивать значительно более высокую скорость, чем ракеты «Кассам». Система была принята на вооружение в 2011 году.

При этом стоимость каждой ракеты-перехватчика в разы превосходит стоимость примитивных ракет, которые запускали группировки из сектора Газа. Стоимость одной израильской противоракеты «Тамир» оценивается от $50 до $100 тыс., палестинские неуправляемые ракеты обходились палестинским группировкам в несколько сотен долларов.

При этом сократить расходы помогает особенность «Железного купола», благодаря которой система сбивает не все цели, а только те, которые представляют реальную угрозу. Ракеты, летящие в сторону пустынных территорий, «купол» не сбивает.

«Копил силы и боеприпасы»

Как отмечают израильские СМИ, нынешнее обострение показало, что ХАМАС и группировка «Исламский джихад» серьёзно нарастили свои ракетные арсеналы. По мнению израильских обозревателей, противники смогли добиться этого благодаря поддержке зарубежных покровителей и за счёт собственного накопленного опыта. Повысилась не только дальность, но и точность огня, который ведётся с территорий сектора Газа.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, раньше ХАМАС преимущественно располагала самодельными ракетами «Кассам» дальностью около 12 км.

Reuters

© Mohammed Salem

«Половина таких ракет просто не долетала до Израиля. Сейчас у ХАМАС есть иранские, а также сирийские заводские разработки, ракеты с большей дальностью, скоростью. Часть ракет собираются в секторе Газа, детали удаётся доставлять в обход блокады», — пояснил эксперт.

По словам профессора Дипломатической академии МИД РФ Александра Вавилова, до недавнего времени палестинские группировки могли запускать ракеты только одиночными выстрелами, а не залпами.

«Израильский «Железный купол» был рассчитан в основном на перехват таких ракет. Нужно отметить, что система не способна обеспечить защиту на 100%», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Как рассказал в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, ранее ХАМАС в основном использовала ракеты, сделанные из водопроводных труб практически кустарным способом.

«Но сейчас у палестинцев появились ракеты Fajr-5, которые летают на 75 км, также ракеты R-160, способные летать в радиусе до 120 км. Это уже серьёзное оружие. С 2012 года ХАМАС копил силы и боеприпасы», — пояснил эксперт.

Тысячи ракет

Точной информации о том, сколько ракет сейчас находится на складах ХАМАС и «Исламского джихада», нет. По одной версии, ХАМАС может располагать около 14 тыс. ракет, по другой — около 8 тыс.

Согласно оценкам израильских экспертов, стоимость новых палестинских ракет большой дальности может достигать нескольких тысяч долларов за один экземпляр.

Косвенно об арсеналах ракет большой дальности у палестинской стороны можно судить по заявлению руководства ХАМАС, которое ранее пригрозило наносить удары по Тель-Авиву на протяжении шести месяцев, отмечают эксперты.

По мнению экспертов, звучащие в израильских СМИ оценки арсеналов палестинских группировок могут быть близки к истине. Как отметил в беседе с RT Юрий Кнутов, есть основания полагать, что у ХАМАС есть как минимум 6 тыс. ракет.

Военнослужащие армии Израиля

Reuters

© Baz Ratner

«Поэтому Израиль активно наносит удары по предприятиям, которые связаны с производством боеприпасов, уничтожает их при помощи истребителей, БПЛА и высокоточных снарядов. Однако палестинцы значительную часть своих объектов прячут под землёй. Так что неизвестно, сможет ли Израиль одержать в этом вопросе верх», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Алексей Леонков. По словам эксперта, точных размеров арсеналов в секторе Газа никто не знает, но если у ХАМАС действительно есть тысячи ракет, то израильской стороне будет непросто найти нужное для отражения атак количество противоракет.

«Именно по этой причине сейчас Израиль меняет тактику. Израильские ВВС стараются выявлять места, где могут находиться палестинские пусковые установки и сборка ракет. Не исключаю, что вместо наземной фазы боевой операции, израильтяне начнут применять подвижные диверсионные-разведывательные группы, которые будут заходить на территорию сектора Газа для поиска ракетных установок и складов», — добавил эксперт.

Напомним, впервые палестинские группировки смогли «дотянуться» до Тель-Авива в 2012 году, до этого на протяжении 20 лет ударам подвергались только прилежащие к сектору Газа районы еврейского государства. Однако тогда от атаки ХАМАС никто не пострадал — одна ракета упала на нежилой район, вторая попала в море.

В ходе последних обстрелов палестинская ракета попала в жилой дом в городе Лод, в 20 км от Тель-Авива. В результате погибло два человека — мужчина и ребёнок. Ещё одна женщина погибла под обстрелом в городе Ришон-ле-Цион, расположенном в нескольких километрах от Тель-Авива.

Это не первый за последние годы случай, когда пущенные из сектора Газа ракеты причиняют разрушения в глубине израильских территорий. Так, в марте 2019 года около семи человек пострадали в результате ракетного удара в населённом пункте Мишмерет в центральной части Израиля.

Война до изнеможения

Как объяснил Юрий Кнутов, палестинские группировки изменили тактику обстрелов, чем и объясняется большая частота попаданий ракет.

«Теперь палестинская сторона использует настильную траекторию, он запускают ракеты как снаряды, и, как следствие, израильский «Железный купол» почти ничего не видит. Израильская станция может обнаружить ракету, но не успевает её перехватить. Кроме того, особенность израильской системы заключается в том, что как только происходят массированные обстрелы, вероятность поражения ракет противника опускается до 50—60%», — отметил эксперт.

Разрушенное ракетным ударом здание в Ашкелоне

Reuters

© Ilan Rosenberg

По мнению Александра Вавилова, по итогам этой военной кампании Израилю придется совершенствовать свою систему ПРО.

«Очевидно, что наращивание оружейных потенциалов только усилится, поскольку ни одна из сторон не хочет идти на уступки в этом конфликте», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Алексей Леонков. По словам эксперта, сейчас палестинские группировки сначала истощают арсенал «Железного купола» пусками дешевых и примитивных ракет, а потом пускают ракеты большей дальности.