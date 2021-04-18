"До первого потопленного корыта": планы по отправке британских кораблей в Черное море высмеяли

Черное море, Крым. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В России не считают королевство серьезным противником

На смену американским "военным мореплавателям" пришли британцы. В прессу просочилась информация о воинственных планах Великобритании направить в акваторию Черного моря боевые корабли. Свои действия британцы объясняют желанием поддержать Незалежную и союзников по Североатлантическому альянсу. Впрочем, россияне скептически отнеслись к военной мощи британцев, усомнившись, что такое бряцание оружием может кого-то напугать.



В Великобритании заявили о безусловной поддержке "территориальной целостности" Незалежной. Несмотря на то, что воинственная риторика раздается исключительно со стороны Украины, в королевстве по примеру других западных стран придерживаются мифической версии о сверхагрессивной России и просят нашу страну прекратить нагнетать обстановку.

По данным издания The Times, военные корабли британцев появятся в Черном море в мае. Бороздить морские просторы неподалеку от российских границ собираются эскадренный миноносец и противолодочный фрегат.

Такие планы Великобритании привели к бурным обсуждениям в Сети. Военные возможности британцев вызвали серьезные сомнения у россиян.

"Это своеобразное садо-мазо, поплавать под прицелом ракет "Бастионов". Адреналинчику хапнуть", "Ну, приплывут и приплывут. Пущай поплавают. Оно всегда плавает", "Кощей издох, но дело его живет. По крайней мере, до первого потопленного корыта", "Им надо устроить "Варфоломеевскую ночь": включить электронные и магнитные шумы, свести с ума экипаж. Пусть трезвеют, провокаторы!", "Американцев не пустили, а Британия исключительнее? Или все еще мнят себя Британской империей?", "Хорошая тренировка для наших моряков почти в реальных условиях", "А не тесновато ли будет в море-то?", – пишут читатели РИА "Новости".

К слову, недавно также выступившая в поддержку Украины Канада спешно приостановила миссию своих военных в этой стране. Все дело в том, что в рядах иностранных солдат произошла вспышка коронавируса.