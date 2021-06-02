Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
Главная / Политика

До переговоров с Путиным: Порошенко вновь заговорил о встрече Зеленского и Байдена

02 июня 2021, 20:35  •  105 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Экс-президент боится, что судьбу Украины будут обсуждать без ее участия
Петр Порошенко обратился к сенаторам США, которые сейчас находятся в Киеве, с просьбой организовать встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена до переговоров последнего с Владимиром Путиным. 
При этом экс-президент Незалежной предложил провести встречу американского и украинского президентов в Женеве, 15 июня – за день до саммита Байдена и Путина. 
"Потому что "ничего об Украине без Украины" было абсолютно жестким, бетонным требованием при моей каденции. Мы точно должны это сохранить. Не может судьба Украины обсуждаться без ее участия", 
– подчернул лидер партии "Европейская солидарность".  
При этом в своем выступлении Порошенко подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за происходящим на Украине, поэтому таким положением необходимо пользоваться. В связи с этим политик надеется, что американские сенаторы не оставят его просьбу без внимания, передает официальный сайт партии. 
Свое стремление помочь Зеленскому Порошенко объяснил тем, что несмотря на ситуацию внутри страны, во внешней политике Украины нет места конкуренции пятого и шестого президентов. 
"Надеюсь, что нам еще удастся исправить те провалы внешней политики, которые допустили Зеленский, Ермак и вся их команда", 
– закончил Порошенко, не забыв добавить, что к внутренней политике Зеленского все равно остается слишком много вопросов. 
Ранее Порошенко попросил Байдена встретиться с Зеленским раньше, чем с Путиным. В качестве места переговоров была предложена Украина или любая страна в Европе. При этом пятый лидер Украины в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон готов помогать Киеву в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
02 июня 2021, 03:10
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-детски"
02 июня 2021, 06:50
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских
02 июня 2021, 05:00
Протасевич заявил, что его "просто подставили"
02 июня 2021, 01:20
Судан объяснил пересмотр соглашения по базе России. Без США не обошлось
02 июня 2021, 10:30
В отмене рейсов между Россией и Германией обнаружен "очень неприятный знак"
02 июня 2021, 03:10
Германия не дала разрешение на полёт двух рейсов из России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2021, 14:40
Маргарита Симоньян о подготовке госпереворота: "Недолго и недорого"
27 мая 2021, 01:25
«Слуги народа» заговорили о прекращении поставок белорусского топлива на Украину
28 мая 2021, 04:55
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
30 мая 2021, 12:50
Почему Лукашенко взял сына на переговоры с Путиным: объяснение политолога
30 мая 2021, 20:10
"Мы будем убивать ваших детей"
29 мая 2021, 12:05
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
31 мая 2021, 08:05
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.