«До открытого конфликта дело ни разу не доходило»: что известно о перестрелке с пятью погибшими в Ростовской области

В Ростовской области в результате перестрелки погибли пять человек, ещё двое получили ранения. По данным полиции, стрельбу открыли жители одного их хуторов в области, которые конфликтовали из-за участка для выпаса скота. Как удалось выяснить RT, участники инцидента долгие годы враждовали между собой, решали споры в рамках многочисленных судебных исков, но до открытого противостояния ситуация прежде не доходила.

Пять человек погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в Ростовской области. Пострадавшие доставлены в больницу.

В отдел МВД России по Орловскому району Ростовской области поступило сообщение о выстрелах на одном из хуторов. Сотрудники полиции прибыли на место и выяснили, что между местными жителями возник конфликт из-за участка для выпаса скота.

«По предварительным данным, в ходе конфликта участники применили огнестрельное охотничье оружие. В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пятеро человек. Ещё двое были госпитализированы», — сообщили RT в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

На месте работает следственная оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По информации ведомства, инцидент произошёл в дневное время на территории животноводческой точки на хуторе Чернозубовка.

«Между несколькими местными жителями произошёл конфликт, в ходе которого мужчины произвели друг в друга несколько выстрелов из огнестрельного оружия», — пояснили в СК. Ведомство направило в район криминалистов, они осматривают место происшествия.

По данным источников RT, перестрелка произошла между семьёй Василия Дакишвили и братьев Бациевых.

Согласно информации, размещённой в базе «Контур.Фокус», Василий Дакишвили возглавлял СПК «Новосёловский», зарегистрированный на хуторе Камшевка Орловского района. В 2018 году выручка предприятия составила 84 млн рублей. Местные СМИ сообщают, что, несмотря на внушительные оборотные средства, в СПК периодически задерживали зарплаты работникам.

Издание «Большой Ростов» сообщало, что в июле 2018 года прокуратура Орловского района выявила в СПК «Новосёловский» нарушения трудового законодательства Орловского района, в частности задолженность по зарплате в размере более 1,5 млн рублей.

В итоге руководству СПК вынесли представление, по результатам рассмотрения которого 77 работников сельхозпредприятия получили зарплату. Сейчас счета СПК «Новосёловский» заблокированы.

Из приведённых в базе сведений следует, что, помимо сельского хозяйства, Дакишвили в статусе индивидуального предпринимателя занимался грузовыми перевозками и был соучредителем региональной федерации дзюдо.

В свою очередь, братья Бациевы занимались разведением овец на соседнем хуторе Чернозубовка. Последние несколько лет Бациевы и Дакишвили враждовали между собой из-за пастбищ. Судебные тяжбы длились с 2011 года — только в базе данных Орловского районного суда имеется информация о 15 судебных исках.

Бациевы претендовали на часть угодий, принадлежавших СПК «Новосёловский». Кроме того, согласно материалам суда, Бациев и СПК «Новосёловский» 21 ноября 2013 года заключили договор займа на сумму 2 млн 500 тыс. рублей с уплатой процентов за пользование займом в размере 6% ежемесячно, а также условием о выплате неустойки в размере 0,2% от суммы займа ежедневно.

В администрации Камышевского сельского поселения комментировать инцидент отказались. Глава администрации Валентина Канатова заявила, что пока не обладает никакой информацией о перестрелке. «Пока есть только слухи и домыслы», — заявила она.

«Земельные споры у них длились не один год»

Руководитель представительства Чеченской Республики в Ростовской области Имран Исраилов в беседе с RT выразил мнение, что ни о каком конфликте на национальной почве речи не идёт:

«Обе семьи — чеченские, и земельные споры у них длились не один год. Но до открытого конфликта ни разу дело не доходило. Если бы была такая угроза — мы бы об этом знали, приняли бы меры. Рычаги влияния бы нашлись», — сказал Исраилов.

По его словам, Бациевы рассказывали о своей проблеме около полутора лет назад. Однако, сказал Исраилов, по мнению второй стороны, Бациевы вложили деньги в земли, а потом дважды вывели свои инвестиции.

«Были суды. Но суд в итоге Бациева оправдал, спор был закрыт в его пользу. Тем не менее осадок, видимо, остался. Дакишвили ко мне не обращались», — сказал представитель Чеченской республики. По его мнению, в основе конфликта могут находиться чисто человеческие причины.

«Думаю, в конкретном случае имела место человеческая несдержанность, возможно, чьи-то проблемы с психикой. Я еду на место, чтобы всё выяснить», — подытожил Исраилов.