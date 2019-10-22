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«До открытого конфликта дело ни разу не доходило»: что известно о перестрелке с пятью погибшими в Ростовской области
22 октября 2019, 21:39 • 13 • В России
В Ростовской области в результате перестрелки погибли пять человек, ещё двое получили ранения. По данным полиции, стрельбу открыли жители одного их хуторов в области, которые конфликтовали из-за участка для выпаса скота. Как удалось выяснить RT, участники инцидента долгие годы враждовали между собой, решали споры в рамках многочисленных судебных исков, но до открытого противостояния ситуация прежде не доходила.
РИА Новости © Николай Хижняк
Пять человек погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в Ростовской области. Пострадавшие доставлены в больницу.
В отдел МВД России по Орловскому району Ростовской области поступило сообщение о выстрелах на одном из хуторов. Сотрудники полиции прибыли на место и выяснили, что между местными жителями возник конфликт из-за участка для выпаса скота.
На месте работает следственная оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По информации ведомства, инцидент произошёл в дневное время на территории животноводческой точки на хуторе Чернозубовка.
«Между несколькими местными жителями произошёл конфликт, в ходе которого мужчины произвели друг в друга несколько выстрелов из огнестрельного оружия», — пояснили в СК. Ведомство направило в район криминалистов, они осматривают место происшествия.
По данным источников RT, перестрелка произошла между семьёй Василия Дакишвили и братьев Бациевых.
Согласно информации, размещённой в базе «Контур.Фокус», Василий Дакишвили возглавлял СПК «Новосёловский», зарегистрированный на хуторе Камшевка Орловского района. В 2018 году выручка предприятия составила 84 млн рублей. Местные СМИ сообщают, что, несмотря на внушительные оборотные средства, в СПК периодически задерживали зарплаты работникам.
Издание «Большой Ростов» сообщало, что в июле 2018 года прокуратура Орловского района выявила в СПК «Новосёловский» нарушения трудового законодательства Орловского района, в частности задолженность по зарплате в размере более 1,5 млн рублей.
В итоге руководству СПК вынесли представление, по результатам рассмотрения которого 77 работников сельхозпредприятия получили зарплату. Сейчас счета СПК «Новосёловский» заблокированы.
Из приведённых в базе сведений следует, что, помимо сельского хозяйства, Дакишвили в статусе индивидуального предпринимателя занимался грузовыми перевозками и был соучредителем региональной федерации дзюдо.
В свою очередь, братья Бациевы занимались разведением овец на соседнем хуторе Чернозубовка. Последние несколько лет Бациевы и Дакишвили враждовали между собой из-за пастбищ. Судебные тяжбы длились с 2011 года — только в базе данных Орловского районного суда имеется информация о 15 судебных исках.
Бациевы претендовали на часть угодий, принадлежавших СПК «Новосёловский». Кроме того, согласно материалам суда, Бациев и СПК «Новосёловский» 21 ноября 2013 года заключили договор займа на сумму 2 млн 500 тыс. рублей с уплатой процентов за пользование займом в размере 6% ежемесячно, а также условием о выплате неустойки в размере 0,2% от суммы займа ежедневно.
В администрации Камышевского сельского поселения комментировать инцидент отказались. Глава администрации Валентина Канатова заявила, что пока не обладает никакой информацией о перестрелке. «Пока есть только слухи и домыслы», — заявила она.
«Земельные споры у них длились не один год»
Руководитель представительства Чеченской Республики в Ростовской области Имран Исраилов в беседе с RT выразил мнение, что ни о каком конфликте на национальной почве речи не идёт:
По его словам, Бациевы рассказывали о своей проблеме около полутора лет назад. Однако, сказал Исраилов, по мнению второй стороны, Бациевы вложили деньги в земли, а потом дважды вывели свои инвестиции.
«Были суды. Но суд в итоге Бациева оправдал, спор был закрыт в его пользу. Тем не менее осадок, видимо, остался. Дакишвили ко мне не обращались», — сказал представитель Чеченской республики. По его мнению, в основе конфликта могут находиться чисто человеческие причины.
«Думаю, в конкретном случае имела место человеческая несдержанность, возможно, чьи-то проблемы с психикой. Я еду на место, чтобы всё выяснить», — подытожил Исраилов.
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