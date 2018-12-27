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До Нового года захочет "похулиганить" на границах: Сатановский сравнил Порошенко с "клонированным котиком"
27 декабря 2018, 00:39 • 50 • В мире
Сатановский заявил о готовности Петра Порошенко исполнить любой приказ США по нападению на Россию до Нового года. Он шуточно сравнил украинского президента с "клонированным котиком", которому "забыли добавить интеллект", и теперь он "хулиганит" на границах России.
Украинский президент Пётр Порошенко выполнит любой приказ из Вашингтона. В этом убеждён политолог Евгений Сатановский. По его словам, действия Киева в оставшийся до выборов президента период будут определяться "заказами начальства" в Вашингтоне.
Он также в шутку сравнил лидера Незалежной с "клонированным котиком", которому "забыли добавить интеллект", потому тот на границах с Россией "хулиганит". Эксперт также не исключил, что Украина может за оставшееся время реализовать новую провокационную выходку.
Как заметил политолог, существует три сценария поведения Украины в отношении РФ до Нового года.
Первый из них подразумевает, что РФ должна быть готова ко всякого рода провокациям. Второй - что Киеву не хватит смелости "экспериментировать" с выходками, а третий - что США могут воспользоваться податливостью Украины и провернуть собственный сценарий.
"Я совершенно серьёзен. Понимаете, Петрушка - он на руке, и если рук не поднимешь, он из-за ширмы в кукольном театре не высунется. Порошенко, конечно, президент, но это так. Иначе как абсолютной "Петрушкой" американской я его не считаю. И эти люди еще говорят о своей "незалежности", - сказал Евгений Сатановский в эфире радио "Вести".
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