Сатановский заявил о готовности Петра Порошенко исполнить любой приказ США по нападению на Россию до Нового года. Он шуточно сравнил украинского президента с "клонированным котиком", которому "забыли добавить интеллект", и теперь он "хулиганит" на границах России.

Украинский президент Пётр Порошенко выполнит любой приказ из Вашингтона. В этом убеждён политолог Евгений Сатановский. По его словам, действия Киева в оставшийся до выборов президента период будут определяться "заказами начальства" в Вашингтоне.

Он также в шутку сравнил лидера Незалежной с "клонированным котиком", которому "забыли добавить интеллект", потому тот на границах с Россией "хулиганит". Эксперт также не исключил, что Украина может за оставшееся время реализовать новую провокационную выходку.

Как заметил политолог, существует три сценария поведения Украины в отношении РФ до Нового года.

Первый из них подразумевает, что РФ должна быть готова ко всякого рода провокациям. Второй - что Киеву не хватит смелости "экспериментировать" с выходками, а третий - что США могут воспользоваться податливостью Украины и провернуть собственный сценарий.

"Я совершенно серьёзен. Понимаете, Петрушка - он на руке, и если рук не поднимешь, он из-за ширмы в кукольном театре не высунется. Порошенко, конечно, президент, но это так. Иначе как абсолютной "Петрушкой" американской я его не считаю. И эти люди еще говорят о своей "незалежности", - сказал Евгений Сатановский в эфире радио "Вести".