До Москвы за 20 минут: Американцы узнали силу взрыва своей новой гиперзвуковой ракеты

Военно-воздушные силы США узнали силу взрыва своей новой гиперзвуковой ракеты, а также собрали и другие ценные данные. По заявлениям специалистов, эта ракета способна долететь до Москвы за 20 минут.

На авиабазе Эглин в штате Флорида состоялись испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), а точнее прототипа её осколочно-фугасной боеголовки.

Издание The Drive сообщило, что военным удалось узнать силу взрыва боеголовки, а также масштаб разрушений, которые от него происходят. Никаких официальных подробностей о новом вооружении нет. Журналисты допустили, что устройство изготовлено по технологии Lethality Enhanced Ordnance (LEO). Она предполагает использование взрывчатого вещества PBXN-110.

В начале весны таблоид Daily Express сообщал, что если AGM-183A ARRW запустить с B-52H Stratofortress (стратегический бомбардировщик военно-воздушных сил США), то ракета долетит до Москвы менее чем за 20 минут. Чтобы достичь Пекина, ей понадобится около получаса.

Годом ранее, в мае 2020-го, занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп хвастался "супер-пупер-ракетой", у которой тогда даже не было название. Он не раскрывал технических деталей, но обещал, что эта ракета будет в 17 раз быстрее, чем её самые современные аналоги, придуманные в других странах.

Является ли AGM-183A ARRW той самой "супер-пупер-ракетой", о которой говорил американский лидер, неизвестно.