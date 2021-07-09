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До Москвы за 20 минут: Американцы узнали силу взрыва своей новой гиперзвуковой ракеты

09 июля 2021, 04:25  •  111 • В мире
Военно-воздушные силы США узнали силу взрыва своей новой гиперзвуковой ракеты, а также собрали и другие ценные данные. По заявлениям специалистов, эта ракета способна долететь до Москвы за 20 минут.
На авиабазе Эглин в штате Флорида состоялись испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), а точнее прототипа её осколочно-фугасной боеголовки.
Издание The Drive сообщило, что военным удалось узнать силу взрыва боеголовки, а также масштаб разрушений, которые от него происходят. Никаких официальных подробностей о новом вооружении нет. Журналисты допустили, что устройство изготовлено по технологии Lethality Enhanced Ordnance (LEO). Она предполагает использование взрывчатого вещества PBXN-110.
В начале весны таблоид Daily Express сообщал, что если AGM-183A ARRW запустить с B-52H Stratofortress (стратегический бомбардировщик военно-воздушных сил США), то ракета долетит до Москвы менее чем за 20 минут. Чтобы достичь Пекина, ей понадобится около получаса.
Годом ранее, в мае 2020-го, занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп хвастался "супер-пупер-ракетой", у которой тогда даже не было название. Он не раскрывал технических деталей, но обещал, что эта ракета будет в 17 раз быстрее, чем её самые современные аналоги, придуманные в других странах.
Является ли AGM-183A ARRW той самой "супер-пупер-ракетой", о которой говорил американский лидер, неизвестно.

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