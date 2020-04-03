До мая — семья: почему нерабочие дни продлили до конца апреля

Нерабочие дни продлеваются до 30 апреля включительно из-за вспышки коронавируса. Об этом 2 апреля заявил президент страны во время своего уже второго обращения к гражданам страны, связанного с пандемией. Специальный режим не отразится на заработной плате россиян, подчеркнул президент. Кроме того, глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации нерабочий период может быть сокращен. По оценкам экспертов, борьба с коронавирусом может обернуться для экономики потерей до 10% ВВП. Но продление вынужденных каникул позволит контролировать распространение COVID-19, а сохранить жизни и здоровье людей сейчас — главная задача.

Выиграли время

Проблема распространения коронавирусной инфекции, которая уже лишила жизни десятки тысяч человек по всему миру, заставила Владимира Путина спустя неделю вновь обратиться к нации.

В своем выступлении президент подчеркнул, что нерабочие дни, объявленные по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволил выиграть время для упреждающих действий, мобилизации всех органов власти и для наращивания ресурсов системы здравоохранения.

— Что считаю принципиально важным: нам в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах, других учебных заведениях, — отметил президент.

Несмотря на это, угроза сохраняется и, по мнению специалистов-вирусологов, пик эпидемии в мире еще не пройден. Это касается в том числе и России, добавил Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну — с сохранением за работниками их заработной платы, — сказал он. — Вместе с тем ситуация меняется, и в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному.

Владимир Путин напомнил, что в РФ разная плотность населения и есть субъекты, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей. Речь идет, например, о Москве, где «переломить ситуацию — несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей — пока не удается», продолжил он.

С другой стороны, есть регионы, где еще не зафиксировано ни одного случая заболевания. Поэтому в зависимости от текущей ситуации «где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений», уверен Владимир Путин.

— Главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры, — продолжил глава государства.

Таким образом, регионы смогут самостоятельно исходя из объективной ситуации принимать решения о том, какой режим вводится в субъекте или в его отдельных муниципалитетах, а также — какие учреждения и организации должны приостановить деятельность, а какие смогут работать при строгом обеспечении безопасности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По-прежнему продолжат свою деятельность органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, а также магазины товаров первой необходимости и все службы жизнеобеспечения. Кроме того, «если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным правительством», сказал президент.

В сложившейся ситуации крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти: федеральным, региональным и муниципальным, подчеркнул Владимир Путин.

— И конечно, действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. Главный, безусловный критерий — защищенность, здоровье и безопасность граждан России, — отметил российский лидер.

Во время своего обращения президент выразил и слова благодарности, которые были в первую очередь адресованы медицинскому персоналу, а также волонтерам, оказывающим помощь людям в столь непростое время.

Взять под контроль

Продление изоляции не гарантирует остановку передачи вируса, но позволит контролировать его распространение, отмечают эксперты.

— Пока сложно предсказать, сможем ли мы прервать цепочку заражений за счет продления нерабочих дней. За это время могут выявиться все зараженные до начала самоизоляции. Но есть же и бессимптомные носители инфекции или больные в легкой форме. Также, например, в семье может идти передача вируса, — сказал «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Кроме того, отметил он, полный карантин невозможен — в стране есть организации, сотрудники которых будут работать, чтобы обеспечивать потребности и нужды граждан — водопровод, электричество, продукты питания, интернет и прочее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

— Продление нерабочих дней позволит взять под контроль распространение вируса. Однако сценарий его полного уничтожения, как в Китае, не гарантирован, — подытожил эксперт.

Согласна с этим и адвокат по медицинским вопросам, врач-инфекционист Анна Орешкова.

— Избежать полного разрыва контактов не получится, потому что остаются организации, которые не могут прекратить свою деятельность, в том числе медицинские, — пояснила она в беседе с «Известиями».

Однако эти меры необходимы, отметила специалист, потому что здравоохранение просто не выдержит, если заболеют все сразу.

Чтобы определить, идет ли распространение вируса на спад, необходимо наблюдать за динамикой, напомнил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. По его словам, ни в коем случае нельзя делать выводы и прогнозы исходя из нескольких дней.

— Чем больше мы будем ждать, тем более надежной будет кривая. Тогда мы сможем понять, куда идет дело. В лучшем случае картина будет достаточно очевидной через две недели. Но надо смотреть по ситуации, — заявил он «Известиям».

Экономическая турбулентность

Примечательно, что Владимир Путин допустил возможность сокращения периода самоизоляции. Если ситуация позволит, то период «вынужденных нерабочих дней» будет скорректирован. Президент также обратил внимание и на проблему безработицы, с которой Россия может столкнуться на фоне распространения COVID-19.

— Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно, важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения, — заявил Владимир Путин.

Продление режима нерабочих дней — необходимая мера, без которой эпидемию не побороть, уверен депутат Госдумы Виктор Зубарев. Решение позволить регионам самим вводить ограничительные меры на основе анализа ситуации на конкретной территории — очень грамотное, отметил он. Сейчас особенно важно поддержать экономику и граждан всем необходимым: от продуктов и лекарственных препаратов, до эпидемиологических средств защиты.

— Особенно те категории, что находятся в зоне риска, людей пенсионного возраста. Учитывая, что у большинства зачастую нет накоплений, гарантия сохранения заработной платы, данная президентом, позволит снизить градус всеобщего беспокойства. Однако, в таком случае мы должны поддержать малый и средний бизнес, самозанятых, которые переживают трудные времена. Для этого необходимо расширить «антивирусный» пакет помощи МСП, расширив налоговые льготы и послабления, — пояснил парламентарий.

Руководителям всех регионов важно решить вопрос с поддержкой среднего и малого бизнеса, подчеркнула зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Елена Вторыгина.

— С ним связано очень много людей, в том числе и матерей-одиночек. У бюджетников больше финансовой поддержки со стоны государства, — сказала она «Известиям».

Распечатать кубышку

Ущерб от простоя и закрытия значительной части сферы услуг и производств, а также разрыва межрегиональных хозяйственных связей может достигать 0,4–0,5% ВВП в неделю, уверен старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

В 2020 году в целом падение ВВП может составить не менее 10%, что значительно больше чем в 2009 году (7,8%), отметил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, в условиях высокой неопределенности сложно оценить, как будет развиваться ситуация в экономике.

— Правительству стоит отказаться от отсрочки налогов на шесть месяцев, а ввести обычные каникулы для малого и среднего бизнеса, дифференцировав их по отраслям. Пришло время распечатывать кубышку и оказывать помощь домохозяйствам, которые обеспечат потребительский спрос. Экономика сожмется, но останется работоспособной, — подчеркнул Игорь Николаев.

Помимо льгот и каникул на налоги и кредиты для отдельных категорий граждан и секторов экономики необходимо оказать помощь в виде прямого финансирования, считает завлабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей Ведев. По оценкам эксперта, падение экономики к концу 2020 года составит 5–7%, а уровень инфляции ускорится до 7–8%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На вынужденном отдыхе в России должны находиться 12,7 млн сотрудников, рассчитали для «Известий» аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их оценке, затраты работодателей на сохранение зарплат в течение месяца составят порядка 529,8 млрд рублей.

Наибольший убыток могут получить закрытые на карантин образовательные учреждения — месячный фонд оплаты труда российских учителей, преподавателей, воспитателей, тренеров и инструкторов составляет около 174,2 млрд рублей. Порядка 100,2 млрд своим сотрудникам должны будут выплатить компании, оказывающие профессиональные консалтинговые услуги (в том числе в сфере юриспруденции, бухгалтерии и аналитики). На третьем месте — непродовольственная розничная торговля (исключая торговлю автотранспортными средствами) с 43,7 млрд рублей.

Общие потери экономики за одну неделю простоя оцениваются почти в 1 трлн рублей (1,5% ВВП). А еще четыре недели увеличивают потери в пять раз — до 5 трлн рублей (7,5% ВВП), сказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Больше всего, по его словам, потеряет сфера малого и среднего бизнеса, а также микробизнес — у этого направления практически нет запаса прочности, чтобы вернуться к работе по истечении этого срока.

— Это значит, что от 50% до 70% предприятий малого и среднего бизнеса будут вынуждены закрыться. Это в основном общепит, сфера услуг, несетевой непродуктовый ритейл. Количество закрытых предприятий может составить 3–4 млн, без работы могут остаться от 8 до 12 млн человек, отметил он.

По мнению основателя сервиса для поиска работы Superjob Алексея Захарова, длительная остановка большинства процессов бизнеса ощутимо ударит по малому и среднему звеньям, а для 25 млн человек борьба с коронавирусом и вовсе может обернуться безработицей.

Над материалом работали: Роза Алмакунова, Екатерина Виноградова, Ярослава Костенко, Дмитрий Лару, Елена Сидоренко, Ирина Цырулева