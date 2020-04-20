До лучших времен: что делать, если из-за пандемии сорвался отпуск?

Если в середине марта кто-то еще мог надеяться, что хотя бы в конце апреля или на майские праздники удастся отправиться в путешествие, то сейчас уже очевидно, что это крайне маловероятно. Поэтому начинается новая волна отмены туров, бронирований и возврата авиабилетов. И вновь опасения: как не потерять деньги?

В любом случае, без сатисфакции не останетесь: есть решение правительства России, в связи с которым средства можно вернуть, если страна назначения закрыла въезд или если сложилась ситуация, угрожающая жизни и здоровью туриста.

А вообще есть несколько вариантов решения вопроса, объяснил в комментарии для радио Sputnik Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

"Есть депонирование, то есть средства или часть средств за туры депонируются на счету и используются при открытии этой дестинации либо при замене на другую дестинацию, направление. Направлять заявку можно онлайн, туда, где приобретали. Если речь о комплексной услуге, то к турагенту, туроператору. Если это отдельная услуга, то, естественно, к тому, кто вам эту услугу предоставлял. Авиаперевозчику или в центр бронирования или размещения, в отель".

По словам Юрия Барзыкина, главная сложность – это большой объем таких обращений, в связи с чем ответ может поступить не скоро, а также тот факт, что из-за режима самоизоляции некоторые организации сейчас не работают или функционируют ограниченно.

"Второй путь – это замена (тура, – ред.). Будет это после 30 апреля, компании пока так и заявляют: мол, сейчас мы не работаем. Авиакомпании тоже пока никаких движений по возвратам не выполняют. Либо может быть возврат средств, для туроператоров часть может быть возвращена из фонда персональной ответственности. Если потребитель не согласен, не полностью согласен с ответом структуры, то он обращается в суд, который к тому времени должен быть открыт".

Правительство специально предоставило компаниям доступ к резервным средствам, учитывая серьезность нынешнего положения. Разумеется, самым желанным вариантом для большинства станет именно возврат денег, ведь многим может понадобиться дополнительная финансовая подушка в условиях вынужденных нерабочих недель. Но и этот же путь менее всего приемлем для турбизнеса, который, несмотря на господдержку, все равно рискует обанкротиться. Если же останется на плаву, то дела быстро пойдут на лад после пандемии и отмены ограничений на путешествия: огромный отложенный спрос может оздоровить отрасль, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Автор Мария Меркулова, радио Sutnik.