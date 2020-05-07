До лета: власти Москвы продлили введённые из-за коронавируса ограничения до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 31 мая ограничительных мер, введённых из-за коронавируса. В то же время в администрации столицы сообщили о начале первого этапа их постепенного ослабления — с 12 мая возобновят работу предприятия промышленности и строительства. Власти отметили, что это позволит оживить производство, а также вернуть на рабочие места несколько тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 31 мая ограничительные меры, введённые из-за коронавируса.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года», — говорится на официальном сайте мэра.

Собянин уточнил, что оформленные ранее рабочие пропуска будут автоматически продлены до конца текущего месяца. Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остаётся прежним. Продление срока действия и обмен неиспользованных проездных билетов для общественного транспорта будет производиться после 31 мая.

В то же время мэрия объявила о начале первого этапа ослабления введённых ограничений в столице. Так, с 12 мая возобновят работу предприятия промышленности и строительства.

«В том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов. При этом работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жёсткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима», — уточнил Собянин.

На рабочие места вернутся только те работники, чьё присутствие необходимо по технологическим причинам, остальные продолжат выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.

Решение начать возвращение к работе с промышленности и строительства было принято по нескольким причинам. В первую очередь это наименее опасно, так как сотрудники промышленных предприятий почти не контактируют с потребителями. Помимо этого, возобновление промышленного производства и инвестиций в инфраструктуру даст огромный мультипликативный эффект, отметил Собянин.

«Мы в прямом смысле слова оживим тысячи производственных цепочек, в которые включены производители стройматериалов и оборудования, проектировщики, транспортники и работники многих других отраслей. На работу вернутся 500 тыс. человек в Москве и сотни тысяч — в других регионах России», — пояснил он.

Также с 18 до 31 мая для школьников 1—8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения.

Собянин отметил, что открывать в столице рестораны, театры, спортивные сооружения пока рано, а также напомнил, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова.

Кроме того, в Москве вводится масочный режим. Ранее начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков рассказал, что в Москве будут действовать штрафы за нарушение режима на предприятиях и в организациях, работа которых разрешена. Штраф будет составлять 4 тыс. рублей.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова отметила, что активное распространение коронавирусной инфекции в России будет сохраняться до июня.

«Если считать, что в марте началось активное распространение вируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня вирус ещё будет активно распространяться среди нас с вами», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Тем временем ряд российских регионов также приняли решение ослабить ограничительные меры. В Карелии с 15 мая заработают парикмахерские, салоны красоты и иные предприятия сферы услуг. Глава региона Артур Парфенчиков рассказал, что с 12 мая также планируется разрешить прогулки возле дома, в парках и скверах, а также в городских лесах. Следующим этапом станет «возобновление работы магазинов непродовольственных товаров».

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В Адыгее после 12 мая запланировано возобновление работы рынков. Премьер-министр республики Вячеслав Сапиев отметил, что рынки в высокой степени готовы к соблюдению санитарных требований. Также, по его словам, в ряде муниципалитетов начали подготовку к открытию ярмарок выходного дня.

В то же время глава Межведомственной комиссии по противодействию коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге Евгений Шляхто рассказал, что ситуация в городе остаётся непростой и определённости по срокам отмены ограничительных мер нет.

«Появится подушка безопасности, будут официальные постановления, тогда Александр Дмитриевич (Белов. — RT) примет какие-то решения. Пока трудно сказать, но, думаю, в мае какие-то послабления могут быть», — отметил Евгений Шляхто в беседе с изданием «Петербургский дневник».

Напомним, по данным на 7 мая в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 1625 человек скончались.