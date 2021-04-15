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До лета не подождёт: Байден хочет поговорить с Путиным "в предстоящие недели"
15 апреля 2021, 01:50 • 73 • Политика
Байден предложил Путину встретиться в предстоящие недели. Ранее в Белом доме заявляли, что переговоры могут состояться летом этого года. "Мы предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией", - заявил глава Госдепа США.
Президент США Джо Байден предложил главе России Владимиру Путину встретиться "в предстоящие недели". Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.
Ранее в Белом доме заявляли о том, что подготовка встречи требует много работы, поэтому её стоит ожидать в районе лета этого года. Теперь же глава Госдепа заявляет, что речь о нескольких неделях, а не месяцах.
По его словам, США хотят стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Но для того, чтобы их построить, нужны открытые линии коммуникации. Это важно, чтобы избегать просчётов, подчеркнул американский госсекретарь.
- заявил Энтони Блинкен.
Напомним, что в России приняли предложение США о проведении саммита двух лидеров в нейтральной стране. Претендентами на роль площадки для встречи Путина и Байдена называют Финляндию и Австрию.
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