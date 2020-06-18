До Кремля могут дозвониться внуки: Путин раскрыл некоторые семейные секреты

Об общении с внуками президента спросил журналист Павел Зарубин, который является ведущим программы "Москва. Кремль. Путин".

"Дозвониться могут, они дозваниваются", - ответил глава государства.

Скриншот: Telegram/Пул №3

О своих внуках Путин в последний раз говорил во время прямой линии в 2017 году. Тогда он отметил, что у него родился второй внук, а первый уже ходит в детский сад. Российский лидер старается оградить свою семью от излишнего внимания общественности, чтобы его внуки выросли нормальными людьми, а не "принцами крови". Путин уверен, что разглашение их имён и возраста может нанести детям серьёзный ущерб, поскольку "их не оставят в покое". Президент России попросил соотечественников с пониманием отнестись к его позиции. В то же время в интервью, данном американскому режиссёру Оливеру Стоуну, Путин признался, что редко видится с внуками и сожалеет об этом.