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До Кремля могут дозвониться внуки: Путин раскрыл некоторые семейные секреты

18 июня 2020, 22:00  •  96 • Политика
Внуки президента России Владимира Путина могут позвонить в Кремль - прямо в кабинет своего деда. Глава государства в интервью раскрыл некоторые семейные секреты.
Об общении с внуками президента спросил журналист Павел Зарубин, который является ведущим программы "Москва. Кремль. Путин".
"Дозвониться могут, они дозваниваются", - ответил глава государства.
Скриншот: Telegram/Пул №3
О своих внуках Путин в последний раз говорил во время прямой линии в 2017 году. Тогда он отметил, что у него родился второй внук, а первый уже ходит в детский сад. Российский лидер старается оградить свою семью от излишнего внимания общественности, чтобы его внуки выросли нормальными людьми, а не "принцами крови". Путин уверен, что разглашение их имён и возраста может нанести детям серьёзный ущерб, поскольку "их не оставят в покое". Президент России попросил соотечественников с пониманием отнестись к его позиции. В то же время в интервью, данном американскому режиссёру Оливеру Стоуну, Путин признался, что редко видится с внуками и сожалеет об этом.

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