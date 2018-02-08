«До края и обратно»: насколько велика угроза военного конфликта между НАТО и Россией

Россия и страны НАТО находятся на грани войны. Такое заявление содержится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт 16—18 февраля. По мнению авторов документа, сегодняшние негативные тенденции в области безопасности повышают риски случайного конфликта на востоке Европы. Эксперты отмечают, что алармистские тезисы навеяны новой ядерной доктриной США и направлены «на запугивание России». Насколько оправданы опасения военного столкновения РФ и Североатлантического альянса, выяснял RT.

Во время военных учений НАТО в Латвии Reuters © Ints Kalnins

Очередной доклад Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в этом году 16—18 февраля, фокусируется на вероятности военного конфликта между Россией и странами НАТО. По утверждению авторов документа, выдержки из которого приводит Reuters, риск новой войны в Европе растёт из-за нарушений договорённостей по контролю над вооружениями, разногласий по поводу военных учений и размещения в регионе дополнительных вооружений.

В частности утверждается, что под угрозой находится Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный лидерами СССР и США — Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 1 июня 1988 года. В отказе от соблюдения этого договора США и страны НАТО обвиняют Россию.

Такое положение ведёт «к дальнейшему ухудшению ситуации в области безопасности в Европе», — утверждают авторы доклада.

«В столь тяжёлом состоянии просчёты и недопонимание могут привести к случайному военному столкновению», — утверждается в документе, озаглавленном «До края и обратно».

Традиции безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности — крупнейший международный форум по ключевым вопросам внешней и оборонной политики, который проводится в Германии с 1962 года.

Изначально конференция проходила под эгидой Христианского социального союза (ХСС) — баварской консервативной партии, на федеральном уровне традиционно выступающей в блоке с Христианских демократическим союзом (ХДС). С 1998 года она финансируется правительством ФРГ.

Традиционно в мероприятии принимают участие ведущие политики и эксперты из многих стран мира. 11 лет назад, в 2007 году, на Мюнхенской конференции с критикой однополярного мира выступил президент России Владимир Путин. В 2018 году ожидается, что нашу страну на международном форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Каждый год в преддверии конференции её организаторы выпускают доклад, посвящённый главным тенденциям в области безопасности и ведущим мировым угрозам. Как правило, в его составлении принимают участие ведущие аналитические центры Европы и США.

Голос Европы и англосаксов

«Безусловно это продавливание американской повестки, идущее после того как недавно была опубликована новая ядерная доктрина США, — отметил в интервью RT политолог Александр Асафов. — Это запугивание России».

Он отметил, что США оставили за собой право нанесения первого ядерного удара по нашей стране. Ранее заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что Пентагон разрабатывает планы войны против России и Китая.

Теперь завуалировано угроза озвучивается через документы Мюнхенской конференции.

«Если Соединённые Штаты не могут сказать это России напрямую, они используют язык посредников, и мы видим что на европейской конференции, хотя и в таких трагических тонах, чётко это обозначено», — отмечает эксперт.

По мнению профессора кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС Сергея Фокина, никакого столкновения не будет.

«Скорее всего, это посыл англосаксов, здесь удивляться нечему», — заявил экпсерт в интервью RT.

С другой стороны, по мнению экспертов, реальные опасения, что конфликт с Россией зайдёт слишком далеко, свойственны представителям Германии, выступающей хозяйкой форума.

«Немцам этого не надо, — отмечает Фокин, подчёркивая, что ФРГ сейчас не стремится угрожать России. — Позиция у немцев другая. Вы думаете, им не надоели американцы?».

Как пишет немецкое издание Handelsblatt, Германия и страны Европы обеспокоены напряжённостью между Россией и США.

«Европейцы — главные жертвы», — цитируют они председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Фридрих Ишингера, который поделился с ними опасениями по поводу гонки вооружений между Россией и США.

Издание отмечает, что опасения у европейцев вызывает и новая ядерная доктрина Соединённых Штатов.

По мнению Асафова, озвученные в докладе Мюнхенской конференции по безопасности алармистские настроения чрезмерны и используются лишь как инструмент внешнеполитического давления.

«Думаю, что стороны сумеют договориться и до конфликта дело не дойдёт. Тем более что существует обмен информацией по общей борьбе с международным терроризмом. Я имею в виду визит наших высших руководителей спецслужб в США», — подчёркивает эксперт.

Асафов отмечает, что также существуют постоянные форматы коммуникации по ситуации на востоке Украины (Волкер—Сурков).

Украинский вопрос

По мнению составителей документа, конфликт на Украине является главной проблемой для нормализации отношений между Россией и Западом. Отмечается, что поставка Киеву летальных вооружений, о чём в конце 2017 года заявили США, приведёт лишь к сохранению этой по сути тупиковой ситуации.

Асафов считает, что и в этом вопросе составители доклада озвучили реальную позицию Вашингтона.

«Американцы четыре года не поставляли летальные вооружения на Украину и не собираются их предоставлять. Сначала они ставили финансовые границы, сказав, что оружие не будет поставлено бесплатно и будет стоить денег, которых у Украины нет, сейчас они подготавливают другие формы отказов, в том числе и вежливые», — подчёркивает эксперт.

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин»

Reuters

© Lucas Jackson

По его словам США обозначили чёткие условия по противотанковым комплексам Javelin, когда специальный представитель Госдепа Курт Волкер заявил, что это вооружение не должно попасть в зону конфликта на Донбассе. А украинская сторона надеялась их использовать именно там.

«Это один из аргументов для будущих отказов и затягивания, — считает Асафов. — Теперь можно заявлять: «Мы обещали вам дать, но видите, даже Мюнхенская конференция говорит, что это усугубит ситуацию, поэтому мы пока подождём».

«Потеряли энергию»

Авторы доклада утверждают, что наряду с риском столкновения с Россией, ещё одна проблема для НАТО и ЕС — «потеря энергии» на восточном фланге. Отмечается, что Восточное партнёрство Европейского союза застопорилось, а НАТО вряд ли в ближайшем будущем ожидает расширение.

В ЕС нарастают дезинтеграционные тенденции, и восток Европы становится их центром. Там в лице Польши и Венгрии кристаллизируется полюс евроскептицизма. Германия, выступавшая главным мотором евроинтеграции, в последнее время из-за кризисных тенденций во внутренней политике не могла уделять должного внимания ЕС, отмечается в докладе.

«Большой компромисс»: чего стоит ждать от нового коалиционного правительства Германии «Следующий год покажет, выльются ли попытки компромисса и амбициозные предложения по реформам в конкретные действия, которые исцелят раны внутри ЕС», — подчеркивается в докладе.

В то же время в документе Мюнхенской конференции по безопасности отмечаются позитивные тенденции для НАТО. Подчёркивается, что усилилось взаимодействие стран восточного фланга НАТО, а сами командные структуры альянса в настоящее время реформируются, чтобы лучше ответить на стоящие перед НАТО вызовы.

Авторы доклада приветствуют создание постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO) внутри ЕС, т.н. «оборонного Шенгена», позволяющего без проблем перебрасывать войска из одной части Европы в другую. Ранее в некоторых СМИ проект был обозначен как «европейская альтернатива НАТО», однако сам Североатлантический альянс поддержал эту идею, поскольку она позволяет решать проблему переноски войск на европейском континенте.

«Тут опять продвигается американская точка зрения, содержится намёк, что, несмотря на развитие оборонной составляющей в Евросоюзе, дела идут не очень хорошо, и НАТО является единственной надеждой на защиту и безопасность», — отмечает Асафов.