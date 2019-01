До конца жизни остававшийся поклонником тортов и сумо, официально признанный самый старый мужчина в мире умер в возрасте 113 лет

В Японии скончался самый старый в мире мужчина.



Статус старейшего мужчины мира получил Масадзо Нонака после кончины своего 116-летнего соотечественника Дзироэмона Кимуры. В апреле 2018 года Книга рекордов Гиннеccа устроила торжественную церемонию вручения соответствующего сертификата. На мероприятии Масадзо угощали десертами, по признанию старейшего в мире мужчины, больше всего он обожает торты и просмотр национального спорта -сумо.

Японские СМИ сообщили о смерти рекордсмена в январе 2019 года. Он умер на 114-м году жизни.

Masazo Nonaka, who has died in Japan at 113 as the world's oldest man, was born in 1905 when Albert Einstein published his theory of relativity.#oldestman #OldestPersonhttps://t.co/NcaUIMwEAi