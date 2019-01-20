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До конца жизни остававшийся поклонником тортов и сумо, официально признанный самый старый мужчина в мире умер в возрасте 113 лет

20 января 2019, 11:54  •  102 • В мире
Умер старейший в мире мужчина, признанный Книгой рекордов Гиннеccа. До последних дней главным его увлечением было следить за сумо, а любимой едой были торты.
В Японии скончался самый старый в мире мужчина.

Статус старейшего мужчины мира получил Масадзо Нонака после кончины своего 116-летнего соотечественника Дзироэмона Кимуры. В апреле 2018 года Книга рекордов Гиннеccа устроила торжественную церемонию вручения соответствующего сертификата. На мероприятии Масадзо угощали десертами, по признанию старейшего в мире мужчины, больше всего он обожает торты и просмотр национального спорта -сумо.
Японские СМИ сообщили о смерти рекордсмена в январе 2019 года. Он умер на 114-м году жизни.
Masazo Nonaka, who has died in Japan at 113 as the world's oldest man, was born in 1905 when Albert Einstein published his theory of relativity.#oldestman #OldestPersonhttps://t.co/NcaUIMwEAi
— Kyodo News - English (@kyodo_english) 20 января 2019 г.
เจ้าของสถิติชายอายุยืนที่สุดในโลกของกินเนสส์คนปัจจุบันคือคุณทวดชาวญี่ปุ่นวัย112ปีชื่อ Masazo Nonakaจากฮอคไกโดคนนี้ สิ่งที่คุณทวดโปรดปรานคือเค้กและกีฬาซูโม่ (ชอบดูนะ...ไม่ใช่เล่นเอง) สาวๆล้อมรอบเลยคุณทวด

World's oldest male is 112 years (and 267 days) old

ภาพจาก: ibtimes/abplive pic.twitter.com/RJGfWCuJA7
— Gratitude Attitude (@GratitudeDNA) 18 апреля 2018 г.

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