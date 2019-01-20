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До конца жизни остававшийся поклонником тортов и сумо, официально признанный самый старый мужчина в мире умер в возрасте 113 лет
20 января 2019, 11:54 • 102 • В мире
Умер старейший в мире мужчина, признанный Книгой рекордов Гиннеccа. До последних дней главным его увлечением было следить за сумо, а любимой едой были торты.
В Японии скончался самый старый в мире мужчина.
Статус старейшего мужчины мира получил Масадзо Нонака после кончины своего 116-летнего соотечественника Дзироэмона Кимуры. В апреле 2018 года Книга рекордов Гиннеccа устроила торжественную церемонию вручения соответствующего сертификата. На мероприятии Масадзо угощали десертами, по признанию старейшего в мире мужчины, больше всего он обожает торты и просмотр национального спорта -сумо.
Японские СМИ сообщили о смерти рекордсмена в январе 2019 года. Он умер на 114-м году жизни.
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