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До конца президентского срока Трамп отличится массовым убийством американцев

11 декабря 2020, 10:00  •  148 • Политика
Дональд Трамп. Фото:Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Кровавый республиканец может нарушить вековую традицию о переносе высшей меры наказания
Инаугурация избранного президента Соединенных Штатов состоится 20 января следующего года. Однако перед торжественной церемонией в государстве проведут исполнение пяти смертных приговоров, что является первым прецедентом за 130-летнюю традицию, нарушающим приостановку наказания во время передачи власти в США.
Так, в период с 10 по 11 декабря должен быть казнен Брэндон Бернард, совершивший двойное убийство еще в 1999 году. На момент вынесения приговора ему было 18 лет. Несмотря на то, что казнь должна состояться, большинство присяжных, включая прокурора, потребовали публичной отмены высшей меры. 11 декабря должна пройти казнь Альфреда Буржуа, виновного в убийстве своих дочерей. Ожидается, что оба приговора исполнят в тюрьме штата Индиана. Еще троих человек планируется казнить до 20 января.
При исполнении всех приговоров действующий американский лидер Дональд Трамп станет самым "кровавым" президентом в истории американского государства, так как пять смертных казней за полугодовой период – рекорд по исполнению высшей меры на федеральном уровне за указанный промежуток, передает Би-би-си.
Сам генпрокурор Уильям Барр заявил, что Минюст выступает за поддержку действующего закона. Однако противники смертной казни сообщили, что меры республиканца вызывают опасения, так как исполнение состоится лишь за несколько недель до инаугурации Байдена. Последний, в свою очередь, заявлял, что вместе со своей администрацией намерен добиться отмены высшей меры наказания.
Ранее политолог Павел Захаров заявлял, что демократы устроят травлю Трампа и постараются посадить его в тюрьму.

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