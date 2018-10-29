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До конца маршрута осталось…

29 октября 2018, 20:54  •  117 • Карикатуры

Западные политики загнали себя в тупик бессмысленными санкциями против России, считает основатель форума "Кран Монтана" Жан-Поль Картерон. По его словам, Крым никогда не будет украинским, поэтому ограничения не достигнут результата.

© Виталий Подвицкий

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