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До конца маршрута осталось…
29 октября 2018, 20:54 • 117 • Карикатуры
Западные политики загнали себя в тупик бессмысленными санкциями против России, считает основатель форума "Кран Монтана" Жан-Поль Картерон. По его словам, Крым никогда не будет украинским, поэтому ограничения не достигнут результата.
© Виталий Подвицкий
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