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До конца I квартала 2022 года: Скворцова назвала возможный срок регистрации вакцины от COVID-19 «Конвасэл»

31 декабря 2021, 14:35  •  68 • В России
Вакцина от COVID-19 «Конвасэл» может быть зарегистрирована до конца I квартала следующего года, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. По её словам, в рамках исследований препарата никто из привитых не заболел. Она также заметила, что из-за появления новых коронавирусных штаммов нельзя назвать точные сроки окончания пандемии, хотя ранее ожидалось, что она завершится летом 2022-го.
 
© fmba.gov.ru
 

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала о ходе исследований вакцины ФМБА от COVID-19 «Конвасэл».

«Никто пока не заболел, хотя люди находятся на свободном режиме, это очень важно, потому что протективности в силе», — заявила Скворцова.

По её словам, всего в рамках исследований привито около 150 человек, а с момента вакцинации первых добровольцев прошло примерно 100 дней, отмечает РИА Новости. При этом сам препарат может быть зарегистрирован до конца I квартала 2022-го, отметила она.

В сентябре сообщалось, что в ходе доклинических исследований была подтверждена эффективность и безопасность вакцины ФМБА от COVID-19. Также говорилось, что она действует против разных вариантов мутаций SARS-CoV-2.

Кроме того, Скворцова заметила, что пока нельзя дать однозначного ответа о точных сроках завершения пандемии. По её словам, штамм «омикрон» может повлиять на сроки её окончания.

«По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года, это то исходное, что было понятно в 2020 году, но, поскольку идёт сейчас ускоренное мутирование и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — заявила Скворцова.

  • Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

Статистика COVID-19

В России за сутки зафиксировано 20 638 новых случаев COVID-19. Общее число выявленных случаев коронавируса за всё время — 10 499 982.

Также за минувшие 24 часа было зарегистрировано 912 летальных исходов. Всего в РФ скончались 308 860 пациентов с COVID-19.

После заболевания коронавирусом выздоровели 9 463 919 человек (40 692 — за последние сутки).

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии выполнено свыше 240,4 млн лабораторных тестов на коронавирус.

Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки было зарегистрировано в Москве (2739), Санкт-Петербурге (1529) и Московской области (1197).

В столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Москве за сутки госпитализирован 691 человек, скончались 69 пациентов. На аппаратах ИВЛ находятся 544 человека.

В Москве после коронавируса выздоровели ещё 2726 пациентов, добавили в оперштабе. «Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 868 696», — отмечается в сообщении.

«Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией — это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах», — подчеркнули в столичном штабе по борьбе с COVID-19. 

Также в пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали о графике работы социальных учреждений в новогодние праздники.

Так, выездные бригады по вакцинации от COVID-19 и пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус в общественных местах будут работать с 31 декабря по 9 января с 11:00 до 18:00. Выходным станет только 1 января. В поликлиниках пункты вакцинации будут открыты с 2 по 9 января с 09:00 до 16:00.

По собственному расписанию будут работать мобильные пункты вакцинации и пункты экспресс-тестирования в центрах госуслуг. Отмечается, что 31 декабря сделать прививку и пройти тестирование смогут посетители всех пунктов в офисах «Мои документы» с 11:00 до 18:00. 1 января будет выходным днём. В период с 2 по 9 января (с 11:00 до 18:00) в 38 центрах госуслуг можно будет сделать экспресс-тесты, а вакцинироваться — в шести флагманских офисах и центре госуслуг района Ясенево.

«Впереди Новый год и длинные выходные, но, несмотря на праздничные дни, борьба с пандемией в городе не прекращается, — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. — Ещё раз призываю всех, в том числе москвичей из групп риска, позаботиться о своём здоровье и вакцинироваться».

  • Legion-Media
  • © Nikolay Vinokurov

Москвичам будет удобно вместе с покупкой подарков сделать прививку или сдать экспресс-тест, добавила заммэра. «Выходным будет только 1 января — день, когда традиционно наблюдается большой спад посещений», — подчеркнула Анастасия Ракова.

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