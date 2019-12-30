До конца февраля: суд арестовал двух обвиняемых в подготовке терактов в Петербурге россиян

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу двух россиян, которых ранее задержали сотрудники ФСБ по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники. Они арестованы на два месяца — до 29 февраля 2020 года. Ранее в Федеральной службе безопасности сообщили, что информацию о злоумышленниках передали американские коллеги. Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил Дональда Трампа за предоставленные сведения.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу двух граждан РФ, которых сотрудники ФСБ задержали за подготовку терактов в новогодние праздники. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга. Также стали известны имена обвиняемых: Георгий Чернышев и Никита Семёнов. Они арестованы до 29 февраля 2020 года.

Заседание суда прошло в закрытом режиме.

Напомним, 29 ноября стало известно, что сотрудники Федеральной службе безопасности задержали двух граждан России, которые планировали совершить теракты в местах большого скопления людей в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. У обоих изъяли улики, которые подтверждают факт подготовки к совершению преступления.

В их отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

В ФСБ отмечали, что задержанные дали признательные показания.

«У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими терактов. Они дают признательные показания», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Федеральная служба безопасности распространила видеозапись, на которой один из задержанных клянётся в верности новому лидеру «Исламского государства»* Абу Бакру аль-Курейши.

ФСБ опубликовала и видео задержания предполагаемых террористов. Одного сотрудники службы задержали в подъезде дома, другого — на улице. В квартире одного из подозреваемых был проведён обыск.

Стоит напомнить, что информация о подготовке теракта была получена российской стороной от американских коллег. Сведения передали по линии спецслужб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот факт, отметил, что предотвращение теракта свидетельствует об эффективности сотрудничества России и США в этой сфере.

«Вы же видите сообщение Федеральной службы безопасности о задержании двух подозреваемых. Это более чем красноречиво говорит о результативности», — ответил Песков на вопросы журналистов.

Ранее президент России Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом и поблагодарил его за «информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России». Лидеры также договорились продолжать двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Борьба с терроризмом

В ноябре российский лидер рассказал, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили 39 терактов за девять месяцев 2019 года. Путин подчеркнул, что за каждым предотвращённым терактом стоят спасённые человеческие жизни. Президент отметил, что благодаря чёткой работе спецслужб в России прошли без происшествий масштабные международные мероприятия.

Также 28 ноября Владимир Путин призвал страны Организации договора о коллективной безопасности к проведению совместных операций против террористов.

«Мы будем стремиться и далее укреплять наши взаимодействия с партнёрами в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом», — сказал Путин в ходе заседания.

Российский лидер добавил, что Москва готова делиться антитеррористическим опытом, который получила в Сирии.

Теракты в Санкт-Петербурге

Напомним, крупный террористический акт в Санкт-Петербурге произошёл 3 апреля 2017 года. Боевики привели в действие взрывное устройство в вагоне поезда между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Террористы также планировали взрыв на станции «Площадь Восстания», однако этого удалось избежать: самодельное взрывное устройство (СВУ) было вовремя обнаружено.

Очевидцы сообщают, что взрыв прогремел в вагоне поезда, как только состав отъехал от «Сенной площади». Машинист принял решение не останавливать поезд в тоннеле, а довести его до следующей станции, чтобы проще было эвакуировать пассажиров.

Жертвами террористической атаки стали 16 человек, включая террориста-смертника.

Станция метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, где произошёл взрыв

РИА Новости

© Анатолий Медведь

27 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте. Начинённое поражающими элементами самодельное взрывное устройство было заложено в камере хранения рядом с кассами. Специалисты-взрывотехники сообщили, что мощность СВУ была равна 200 граммам в тротиловом эквиваленте. От ударной волны сильно пострадал вестибюль магазина: была выбита стеклянная дверь, обрушился навесной потолок, повреждены стеллажи.

В результате инцидента ранения получили 18 человек.

Президент России Владимир Путин на следующий день после взрыва назвал произошедшее терактом.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.