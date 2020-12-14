До конца 2021 года: правительство продлило продовольственное эмбарго на год

Правительство России продлило действие продовольственного эмбарго до 31 декабря 2021 года. Кроме того, в списке стран, на которые распространяются ограничительные меры, была отдельно прописана Великобритания в связи с её выходом из Евросоюза, который также включён в перечень. Рестрикции Москвы стали вынужденной мерой в ответ антироссийские санкции, введённые в 2014 году рядом государств после воссоединения Крыма с РФ.

Правительство России продлило до 31 декабря 2021 года действие специальных экономических мер, запрещающих поставки ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции в отношении РФ. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

В список государств, на которые распространяется действие ограничений, теперь отдельно указана Великобритания в связи с её выходом из Евросоюза, который также находится в перечне.

«Ввести по 31 декабря 2021 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии»,— говорится в документе.

Напомним, указ о продлении ограничительных мер 21 ноября подписал президент Владимир Путин. В указе российского лидера говорилось, что правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия соответствующих контрсанкций.

10 декабря пресс-секретарь председателя Европейского совета Баренд Лейтс сообщил, что лидеры 27 стран ЕС решили продлить экономические санкции против России.

«Европейский совет достиг соглашения по продлению санкций против России», — написал он в Twitter.

Санкции Евросоюза ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, запрещают импорт и экспорт некоторой техники и технологий, а также ряда товаров. Они были приняты в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией в результате прошедшего на полуострове референдума.

В ответ на это в августе 2014 года Владимир Путин подписал указ о введении продэмбарго «в целях защиты национальных интересов России» против стран, которые поддержали санкции в отношении России.

Кроме того, с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности России», осуществляется уничтожение продукции, ввезённой на территорию страны из государств, против которых ввели эмбарго.

В августе Россельхознадзор сообщал, что с момента вступления указа в силу в России уничтожили 36,17 тыс. т санкционной продукции, незаконно попавшей на территорию страны. В ведомстве уточнили, что большая часть была растительного происхождения — 34,94 тыс. т, ещё 1,23 тыс. т — животного.

«Растениеводческая продукция чаще всего поступала в Россию под видом товаров прикрытия (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны — члены ЕАЭС», — рассказали в ведомстве.

При поставке животноводческой продукции были использованы такие незаконные схемы, как ложный транзит, реэкспорт мяса и сыра неизвестного происхождения, поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов, разъяснили в Россельхознадзоре.

РИА Новости

© Илья Наймушин

Вместе с тем в начале декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами затронул тему программы по замещению импортных продуктов в России и назвал её успешной. Он отметил, что большая часть самых важных товаров, которые ранее ввозились из-за рубежа, теперь производится на территории страны.

«Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребности россиян. Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, какой-то импорт, безусловно, происходит, он и будет происходить. Никогда задачи остановить импорт продукции специально не стояло», — приводит его слова ТАСС.

Песков напомнил, что «не Россия была инициатором» сложившейся ситуации, и добавил, что ограничения импорта «не в интересах граждан страны-производителя, и не в интересах граждан страны-получателя».

«Это наш вынужденный ответ на те противоречащие международным положениям и ничем не обоснованные санкции, точнее, рестрикции, которые были введены в отношении нашей страны. Это зеркальная мера», — пояснил он.

Песков добавил, что на фоне санкций производители в европейских странах пострадают больше, чем россияне, которые имеют возможность использовать продукцию местных производителей.