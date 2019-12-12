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До конца 2020 года: Верховная рада продлила закон об особом статусе Донбасса

12 декабря 2019, 22:24  •  80 • Украина
Верховная рада Украины пролонгировала до конца 2020 года закон «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». За принятие документа проголосовали 320 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее о том, что законопроект будет продлён, говорил Владимир Зеленский после завершения саммита нормандской четвёрки.
 
© ALEKSEY FILIPPOV / AFP
 

Верховная рада Украины продлила до 31 декабря 2020 года закон «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». За принятие документа проголосовали 320 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов. Против закона выступили 18 членов партии Святослава Вакарчука «Голос», один представитель партии «Батькивщина», которую возглавляет Юлия Тимошенко, и один внефракционный депутат.

Теперь законопроект должен быть подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего документ вступит в силу.

«В статье 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Ведомости Верховной рады Украины, 2014, № 45, ст. 2043) цифры «2019» заменить цифрами «2020», — говорится в проекте документа.

В пояснительной записке также указывается, что закон направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, которые направлены на мирное урегулирование ситуации в Донбассе «на основе принципов и норм международного права и Устава ООН».

Как заявили в правящей фракции «Слуга народа», принятие закона означает нацеленность Киева на мирное разрешение проблемы Донбасса, что уже продемонстрировал Владимир Зеленский во время нормандского саммита в Париже.

Изначально документ был принят 18 октября 2014 года в рамках обязательств Киева по Минским соглашениям. Так называемый особый статус отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны были получить после проведения местных выборов по украинским законам и под контролем со стороны международных наблюдателей. Между тем документ за прошедшие пять лет так и не был реализован.

При этом этой осенью была одобрена формула Штайнмайера, которая регулирует механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса. Предполагается, что в республиках пройдут местные выборы, однако до голосования закон будет применяться на временной основе, а после выборов и признания их честными со стороны ОБСЕ закон обретёт окончательную юридическую силу. Благодаря утверждению формулы Штайнмайера впервые с 2016 года был организован саммит лидеров в нормандском формате.

  • Зал заседаний Верховной рады
  • © Valentyn Ogirenko/Reuters

После прошедшей 9 декабря встречи нормандской четвёрки украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что закон об особом статусе Донбасса продолжит действовать как временный.

«Этот законопроект мы не должны согласовать с трёхсторонней контактной группой, где нам потом могут выкручивать руки. А этот закон уже есть, мы его продолжаем на год», — пояснял президент Украины.

По его словам, в 2020-м на рассмотрение в Верховную раду будет внесён новый законопроект, который предварительно будет согласован на переговорах в Минске.

«Имитация деятельности»

Политолог Иван Мезюхо в свете заявления украинского лидера назвал пролонгацию закона ожидаемой.

«Сам по себе закон не решает главного — вопроса установления мира на востоке Украины. Я думаю, что сейчас самое основное — Киев намерен выполнять Минские соглашения или всё-таки украинская сторона намерена добиваться внесения изменений в документ? На сегодняшний день, судя по разношёрстным заявлениям представителей команды украинского лидера, у украинского государства нет чётко выверенной стратегии во внешних делах. Именно поэтому крайне сложно оценивать некоторые заявления и решения как президента, так и парламента Украины», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев назвал продление документа «демонстрацией полумер», которые Киев взял на себя после нормандского саммита.

«На самом деле он имитирует выполнение Минских соглашений. В чём скандал? В том, что не просто нужен закон по отдельным регионам, а нужны изменения в Конституции. Об этом даже не слышит Киев, а это же пункт Минских соглашений («Минск-2»). Сначала говорили, что нужен год, потом сказали, что разрабатывать будут после нормандской встречи, — то есть ищутся разные поводы. Самое главное — это Конституция. Про неё они даже не говорят. Просто будет тянуться время и имитироваться, что они выполняют «Минск-2», — заметил эксперт в разговоре с RT.

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