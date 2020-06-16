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До или после голосования? Песков сообщил о сроках проведения прямой линии с Путиным
16 июня 2020, 17:00 • 87 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о сроках проведения прямой линии с Владимиром Путиным. До или после голосования по поправкам в Конституцию России состоится полноформатное общение российского лидера с народом?
Президент действительно проведёт в 2020 году полноформатную прямую линию с жителями России. Об этом сообщил Дмитрий Песков, уточнив, что мероприятие пройдёт после голосования по поправкам. То есть прямая линия состоится после 1 июля.
"Сроки её проведения были сдвинуты по понятным причинам, - сообщил Песков журналистам. - Она состоится, точное время проведения мы сообщим дополнительно".
Он уточнил, что прямая линия до голосования точно не состоится - президент не планировал.
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