До или после голосования? Песков сообщил о сроках проведения прямой линии с Путиным

Президент действительно проведёт в 2020 году полноформатную прямую линию с жителями России. Об этом сообщил Дмитрий Песков, уточнив, что мероприятие пройдёт после голосования по поправкам. То есть прямая линия состоится после 1 июля.

"Сроки её проведения были сдвинуты по понятным причинам, - сообщил Песков журналистам. - Она состоится, точное время проведения мы сообщим дополнительно".

Он уточнил, что прямая линия до голосования точно не состоится - президент не планировал.