До границ участка: Госдума утвердила закон о бесплатной газификации

Госдума утвердила в третьем чтении законопроект о внесении изменений в закон о газоснабжении в России, согласно которому газ до границ домовладений будут подводить бесплатно. Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, нововведение упростит жизнь «огромному количеству людей». Об отсутствии доступа к газу у множества домохозяйств в России напоминал Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «За подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны», — отмечал президент.

Во вторник, 1 июня, депутаты Государственной думы утвердили в третьем чтении поправки в закон о газоснабжении в РФ. Согласно нововведению, подведение газа до участка домовладения будет проводиться без привлечения средств граждан.

«Законопроект позволит огромному количеству людей — не только тем, кто проживает на селе, — подключиться к газу. Уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров и угля, а значит, жизнь человека станет более комфортной», — заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, принятый документ решает проблему, когда дом находится вдали от газовой трубы, так как «не всем под силу оплатить подведение газа».

«Дом может находиться вдалеке от газовой трубы — в 100–200 метрах от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа. Законопроект решает эту проблему», — подчеркнул спикер Госдумы.

«Теперь от газовой трубы, которая проложена в населённый пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счёт средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам», — пояснил он.

Кроме того, в рамках законопроекта создаётся институт единого оператора газификации, которым станет «Газпром» и его дочерние компании, как собственник Единой системы газоснабжения. При этом в местах, где собственник ЕСГ не присутствует, появится региональный оператор газификации.

Член комитета Госдумы по энергетике Геннадий Скляр заявил, что парламентариями было принято «очень важное решение».

«Люди ждут ускорения реализации программ газификации. Практически во всех регионах России ясно, что нужно сделать и что ускорить. Появление единого оператора, который будет реализовывать проект, и определение источника финансирования для газификации и доведения газа до участка в сельской местности определено этим законом. Поэтому, я считаю, что созданы все условия для того, чтобы реально ускорить решение этой задачи и выполнить поручение президента», — пояснил собеседник RT.

РИА Новости

© Пресс-служба Госдумы РФ

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский указал, что утверждена давно ожидаемая инициатива. По его словам, граждане РФ оценят нововведение по достоинству.

«Инициатива очень хорошая. Переориентирование работы крупных газовых компаний с экспорта на внутреннее потребление — это хороший знак и хороший сигнал отечественному бизнесу. Потому что это хлопотная работа — довести газ до каждого домостроения. Здесь потребуется много работы, как местных властей, так и газовых компаний. Я думаю, что не будет никаких сомнений в отношении того, как отреагирует Совет Федерации, когда закон поступит к нам. Хорошая и добрая инициатива», — заметил сенатор в разговоре с RT.

Хронология вопроса

Тему отсутствия доступа к газу у множества домохозяйств в России в ходе оглашения послания Федеральному собранию поднял Владимир Путин.

«Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать чёткий план газификации таких домохозяйств. Поддерживаю здесь инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны», — сказал президент.

Глава государства призвал кабмин совместно с «Газпромом» и другими структурами отработать все детали, чтобы в этом вопросе не возникало никаких сбоев.

«А то я с этой трибуны сказал, люди будут ждать, а какие-нибудь закорючки где-то, где нужно, не поставите, запятые, и всё будет опять стоять. Это абсолютно недопустимо, сам проверю, посмотрите повнимательнее. И «Мособлгаз», и другие организации должны понимать, что они должны сделать, в какие сроки и за какие деньги», — указывал российский лидер.

Также на russian.rt.com Путин: за подводку газа к границам домохозяйств люди платить не должны

В начале мая Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. В частности, президент России поручил правительству, региональным властям совместно с «Газпромом» и иными газораспределительными организациями до 2023 года решить вопрос по бесплатной подводке газа к границам домохозяйств.

«Обеспечить до 2023 года в газифицированных населённых пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения)», — говорилось в документе.

Позднее вице-премьер Александр Новак отмечал, что на финансирование программы газификации регионов на ближайшие пять лет потребуется от 700 до 800 млрд рублей. При этом программа ускоренной догазификации на 2021-2022 годы может затронуть около 2 млн домовладений.

«Проводится сегодня инвентаризация, до 1 июля дано поручение, чтобы такие программы газификации были разработаны и представлены. Будет уже чётко понятно и по источнику финансирования, и по срокам в реализации поставленной задачи», — говорил он в интервью телеканалу «Россия 24».