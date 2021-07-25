До главного госпереворота лета остаётся пара недель. Как идёт подготовка?

В США многочисленные сторонники Дональда Трампа собрались на первый митинг экс-президента в Аризоне.

Экс-президент США Дональд Трамп сохраняет популярность среди простых американцев. На запланированный 25 июля митинг политика-республиканца в Аризоне сторонники начали выстраиваться в очередь за сутки, передаёт "РИА Новости".

Как видно на видео, к стадиону, где экс-президент намерен встретиться со своими избирателями, стоит огромная очередь из людей в фирменных красных футболках.

При этом в США противники политика продолжают раскручивать через подконтрольные СМИ утверждения, что Трамп не просто ведёт политическую борьбу, а якобы планирует организовать госпереворот. В СМИ демократов даже называют дату - 6 авуста, сообщал ранее Царьград.

Обозреватель "РИА Новости" Виктория Никифорова подчёркивает, что для раскручивания нового фейка используются те же приёмы, что и в случае движения Black Lives Matter. Если накануне выборов в 2020 году сторонники демократов вынуждали трампистов на ответное насилие, то теперь они привязались к другому слогану Трампа: "2024-й или раньше!". Под таким слоганом Трамп возобновил свои митинги, они уже запланированы в разных частях США.

На 6 августа намечено появление Трампа на конвенции Республиканской партии, отмечает Никифорова.

Однако некоторые СМИ подают этот факт превратно, как, например, журнал Vanity Fair: "Трамп планирует путч и полностью обезумел". В материале Rolling Stone утверждается: "Фанатики-трамписты верят, что президента вернёт в Белый дом военный переворот".