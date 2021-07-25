Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не складывается пазл": Сатановский пошатнул сделку Германии и США одн...
"Серьёзно себя подвёл": ЕСПЧ принял иск России с несколькими "но&...
Плохой и ещё хуже: генерал СБУ рассказал о сценариях по Донбассу
Украина без Крыма исчезла с сайта Олимпиады
Главная / Политика

До главного госпереворота лета остаётся пара недель. Как идёт подготовка?

25 июля 2021, 13:45  •  261 • Политика
В США многочисленные сторонники Дональда Трампа собрались на первый митинг экс-президента в Аризоне.
Экс-президент США Дональд Трамп сохраняет популярность среди простых американцев. На запланированный 25 июля митинг политика-республиканца в Аризоне сторонники начали выстраиваться в очередь за сутки, передаёт "РИА Новости".
Как видно на видео, к стадиону, где экс-президент намерен встретиться со своими избирателями, стоит огромная очередь из людей в фирменных красных футболках.
При этом в США противники политика продолжают раскручивать через подконтрольные СМИ утверждения, что Трамп не просто ведёт политическую борьбу, а якобы планирует организовать госпереворот. В СМИ демократов даже называют дату - 6 авуста, сообщал ранее Царьград.
Обозреватель "РИА Новости" Виктория Никифорова подчёркивает, что для раскручивания нового фейка используются те же приёмы, что и в случае движения Black Lives Matter. Если накануне выборов в 2020 году сторонники демократов вынуждали трампистов на ответное насилие, то теперь они привязались к другому слогану Трампа: "2024-й или раньше!". Под таким слоганом Трамп возобновил свои митинги, они уже запланированы в разных частях США.
На 6 августа намечено появление Трампа на конвенции Республиканской партии, отмечает Никифорова.
Однако некоторые СМИ подают этот факт превратно, как, например, журнал Vanity Fair: "Трамп планирует путч и полностью обезумел". В материале Rolling Stone утверждается: "Фанатики-трамписты верят, что президента вернёт в Белый дом военный переворот".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






261
Источник
Похожие новости
25 июля 2021, 01:50
Бывший врач Трампа выдал жёсткое предсказание о судьбе Байдена: "Что-то серьёзно не так…"
25 июля 2021, 00:00
Байдену хотят объявить импичмент за его "позорный поступок"
25 июля 2021, 08:15
Кедми установил предельный срок враждебным кораблям НАТО в Чёрном море
25 июля 2021, 10:05
"Девка так себе, и ноги кривоваты": Киеву анекдотом ответили на "визг" из-за "Северного потока - 2"
25 июля 2021, 00:00
Турцию снова закроют для русских? В Анкаре выступили с предложением
25 июля 2021, 00:00
В Минске придумали, как обойти санкции ЕС. Через Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2021, 01:15
"Не складывается пазл": Сатановский пошатнул сделку Германии и США одним простым вопросом
20 июля 2021, 06:20
Американский школьник создал то, до чего не додумались власти: Пожарам дан бой
19 июля 2021, 03:45
"Банка тараканов" Виталия Кличко: 7 незабываемых цитат мэра Киева
24 июля 2021, 03:50
Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение
18 июля 2021, 20:25
Шойгу приедет на Украину, и из Киева "ломанутся все" - Клинцевич
20 июля 2021, 02:40
"Попытка продвинуться вперёд означает лишь одно": Русский БТР развернул патруль США в Сирии
18 июля 2021, 14:00
"Ладно, поехал": вызов Шойгу на допрос в Мариуполь в одном фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.