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До главного госпереворота лета остаётся пара недель. Как идёт подготовка?
25 июля 2021, 13:45 • 261 • Политика
В США многочисленные сторонники Дональда Трампа собрались на первый митинг экс-президента в Аризоне.
Экс-президент США Дональд Трамп сохраняет популярность среди простых американцев. На запланированный 25 июля митинг политика-республиканца в Аризоне сторонники начали выстраиваться в очередь за сутки, передаёт "РИА Новости".
Как видно на видео, к стадиону, где экс-президент намерен встретиться со своими избирателями, стоит огромная очередь из людей в фирменных красных футболках.
При этом в США противники политика продолжают раскручивать через подконтрольные СМИ утверждения, что Трамп не просто ведёт политическую борьбу, а якобы планирует организовать госпереворот. В СМИ демократов даже называют дату - 6 авуста, сообщал ранее Царьград.
Обозреватель "РИА Новости" Виктория Никифорова подчёркивает, что для раскручивания нового фейка используются те же приёмы, что и в случае движения Black Lives Matter. Если накануне выборов в 2020 году сторонники демократов вынуждали трампистов на ответное насилие, то теперь они привязались к другому слогану Трампа: "2024-й или раньше!". Под таким слоганом Трамп возобновил свои митинги, они уже запланированы в разных частях США.
На 6 августа намечено появление Трампа на конвенции Республиканской партии, отмечает Никифорова.
Однако некоторые СМИ подают этот факт превратно, как, например, журнал Vanity Fair: "Трамп планирует путч и полностью обезумел". В материале Rolling Stone утверждается: "Фанатики-трамписты верят, что президента вернёт в Белый дом военный переворот".
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