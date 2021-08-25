До финнов дошли слова Шойгу. Аналитики пугают сценарием ядерной войны России с НАТО

Сразу два финских аналитика обратили внимание на военные учения, которые проводит Россия, и прогнозируют их кульминацию в сентябре у границы с Финляндией. При этом эксперты пугают сценарием этих учений, которые, как предполагается, "моделируют полномасштабную ядерную войну с НАТО". При этом до финнов, судя по всему, дошли наконец слова министра обороны Сергея Шойгу, который ранее предупреждал об имеющемся у нашей армии современном арсенале, что позволит ответить на вызов врага и с моря, и с воздуха.

На страницах финского издания Helsingin Sanomat исследователь из Института внешней политики Юри Лавикайнен выразил свои опасения по поводу предстоящей в сентябре у границы с Финляндией кульминации совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2021". Но пугает он другим.

"Совместные учения вооружённых сил России и Белоруссии моделируют перерастание политического конфликта в полномасштабную ядерную войну с участием НАТО", - уверен аналитик из Академии национальной обороны Финляндии.

Он также полагает, что в этом году более значительная роль, нежели раньше, будет отведена Северному флоту, поскольку Россия активно защищает свои интересы в Арктике.

Газета также напоминает о том, что ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщал об активном участии военной авиации в учениях. "Воздушная атака НАТО считается одной из главных военных угроз России", - говорится в публикации (цитата по ИноСМИ).

И хоть сами учения "Запад" стартуют 10 сентября и продлятся до 16 сентября, исследователи полагают, что начались они намного раньше - ещё в начале года. И, мол, ранее проведённые Россией военные манёвры - это всё подготовка к финальной части в сентябре.

Ещё один исследователь из Академии национальной обороны, Симо Песу, и вовсе обратил внимание на то, что наша страна уже лет десять проводит подобные стратегические учения, причём на систематической основе.

"Эта ситуация очень выгодна для Вооружённых сил России, - делится он своими мыслями, которые, к слову, созвучны в этом плане с мнением Шойгу. - Ведь она развивает и регулярно проверяет свои войска и тестирует идеи относительно способов ведения войны".

Напомним, ранее министр обороны России заверил каждого врага нашей страны в том, что у Москвы имеется полный арсенал для отражения атаки. И с моря, и с воздуха. Судя по выражаемым опасениям финских исследователей, до них наконец дошли предупреждения Шойгу.