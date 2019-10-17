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До Дня благодарения

17 октября 2019, 15:09  •  89 • Аналитика
После окончания празднований, посвященных 70-й годовщине основания Китайской Народной Республики, пришло время обратить внимание на китайско-американскую торговую войну. Этот конфликт движется к завершению. Действительно, следующий раунд переговоров может стать последним реальным шансом найти выход из торговых и технологических разногласий, которые охватили обе страны.
Сюжет: Войны XXI века
Если этого не произойдет, мир должен начать готовиться к самому тяжелому экономическому испытанию с финансового кризиса 2008 года. Существует реальный риск того, что в Америке начнется рецессия, и глобальную экономику захлестнут проблемы, которые надолго испортят китайско-американские отношения. Националистические круги в обеих странах настаивают на том, что конфликт неизбежен.
Пока торговая война прошла четыре этапа. Первый начался в марте прошлого года, когда президент США Дональд Трамп объявил первый раунд тарифов на китайский импорт. Вторая фаза прибыла с «аргентинским сбросом» на саммите G20 в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года, когда Трамп и президент Китая Си Цзиньпин объявили, что заключат соглашение в течение 90 дней. Это перемирие было расторгнуто в начале мая этого года, когда стороны в последнюю минуту обменялись обвинениями в срыве соглашения.
Третий этап лучше всего можно охарактеризовать как «лето недовольства»: Соединенные Штаты ввели новый раунд тарифов, а Китай принял ответные меры. В ответ на «черный список», куда попали Huawei и пять других китайских технологических компаний, Пекин пригрозил аналогичными мерами в отношении американских фирм.
Учитывая все произошедшее, какие основания полагать, что следующий раунд переговоров будет успешным?
Экономики США и Китая переживают сложные времена. В США недавние плохие показатели производства и занятости в частном секторе усилили пессимизм в отношении перспектив экономики. Если условия продолжат ухудшаться, заявка Трампа на переизбрание в ноябре 2020 года окажется под угрозой. Точно так же Си был бы ослаблен любым существенным замедлением накануне столетия празднования Коммунистической партией Китая в 2021 году, что станет еще одной проблемой к его претензиям на уже спорный третий срок, начинающийся в 2022 году.
Каждый публично заявляет, что торговая война наносит больший ущерб другой стороне. Но, конечно, это наносит дестабилизирующий ущерб как рынкам, так и самим странам, подрывая доверие бизнеса и рост. Каждая сторона также полагает, что обладает экономической устойчивостью, необходимой для преодоления затяжного конфликта. Тут неясно, у кого запас прочности выше. США, безусловно, менее зависимы от торговли, чем Китай; но Китай, хотя и ослабленный плохим выбором внутренней политики, принятым до начала торговой войны, по-прежнему располагает более мощными финансовыми, монетарными и кредитными инструментами.
В любом случае обе стороны признают, что война ударит и по ним. Следовательно, несмотря на политическую позицию, и Трамп и Си в конечном итоге хотят заключить сделку. Более того, им необходимо, чтобы это произошло к концу года, дабы предотвратить дальнейший ущерб от значительного повышения тарифов, очередной раунд которого вступит в силу 15 декабря. Для этого необходимо, чтобы обе стороны немедленно предприняли эффективные действия.
В качестве первого шага Китай должен предложить соглашение, использующее тот же текст, что и предыдущий 150-страничный проект, но с изменениями, чтобы сохранить три его «красные линии». В частности, Китаю необходимо гарантировать отмену тарифов после подписания соглашения и невозможность повторного их введения в одностороннем порядке. США же должны подстраховаться на случай, если Китай будет уличен в несоблюдении соглашения. И следует добавить обязательство, что Китай выполнит соглашение таким образом, чтобы «соответствовать его конституционным, законодательным и регулирующим процессам».
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Во-вторых, Китай должен улучшить свое первоначальное предложение о сокращении дефицита двустороннего торгового баланса на $200 миллиардов. Этот пункт переговоров основан на ошибочных выводах, но это важно для Трампа.
В-третьих, хотя Китай хочет избежать запрета государственных субсидий для китайской промышленности и предприятий, он должен сохранить существующие положения проекта соглашения о защите интеллектуальной собственности и запрете принудительной передачи технологий. В данном пункте также могут быть оговорены как внутренние, так и международные арбитражные механизмы, которые обеспечат соблюдения всех соответствующих законов о конкурентной нейтральности.
В-четвертых, обе стороны должны создать более позитивную политическую атмосферу. В последние недели появились признаки того, что эти изменения возможны. В частности, надежду на это дают сообщения о возобновлении китайских закупок американской сои. Хотя покупки все еще значительно ниже исторических уровней, это увеличение поможет Трампу успокоить разгневанных фермеров. Вместе с тем США уже отложили повышение тарифа на 5%, которое первоначально было запланировано на 1 октября. Кроме того, некоторые американские компании могут получить право на продажу нечувствительных компонентов для Huawei.
В-пятых, обе стороны должны рассматривать саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 14-16 ноября в Сантьяго как последний шанс подписать соглашение. После переговоров на высоком уровне между вице-премьером Китая Лю Хе и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, нерешенные проблемы должны быть согласованы в Пекине в начале ноября. Завершение сделки до Дня благодарения будет иметь решающее значение для поддержки бизнеса и доверия потребителей в США в течение рождественского сезона.

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