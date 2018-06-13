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Европарламент одобрил выделение Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере до миллиарда евро. В Еврокомиссии, в свою очередь, отметили, что Киев до сих пор не выполнил обещания по борьбе с коррупцией.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий