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13 июня 2018, 20:39 • 148 • Карикатуры
Европарламент одобрил выделение Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере до миллиарда евро. В Еврокомиссии, в свою очередь, отметили, что Киев до сих пор не выполнил обещания по борьбе с коррупцией.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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