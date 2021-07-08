До дискриминации русских на Украине осталась одна подпись

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о коренных народах страны. Документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Отметим, закон о коренных народах Украины был инициирован президентом Незалежной Владимиром Зеленским. Он внёс его на рассмотрение в Верховную раду в качестве неотложного документа.

Напомним, закон о коренных народах Украины закрепляет такое право за народами Крыма: крымскими татарами, караимами и крымчаками. Однако в законе не упоминаются русские.

Ранее глава делегации России в ПАСЕ Пётр Толстой заявил, что принятие закона о коренных народах "вычеркнет из истории 20 миллионов русских".

После подписания документа президентом Украины Владимиром Зеленским закон о коренных народах вступит в силу.