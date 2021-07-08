|
До дискриминации русских на Украине осталась одна подпись
08 июля 2021, 14:40 • 241 • Политика
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о коренных народах страны. Документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Отметим, закон о коренных народах Украины был инициирован президентом Незалежной Владимиром Зеленским. Он внёс его на рассмотрение в Верховную раду в качестве неотложного документа.
Напомним, закон о коренных народах Украины закрепляет такое право за народами Крыма: крымскими татарами, караимами и крымчаками. Однако в законе не упоминаются русские.
Ранее глава делегации России в ПАСЕ Пётр Толстой заявил, что принятие закона о коренных народах "вычеркнет из истории 20 миллионов русских".
После подписания документа президентом Украины Владимиром Зеленским закон о коренных народах вступит в силу.
Подпишитесь на нас
241
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июля 2021, 07:05
|
05 июля 2021, 03:15
|
03 июля 2021, 15:30
|
07 июля 2021, 10:15
|
03 июля 2021, 05:25
|
04 июля 2021, 08:00
|
02 июля 2021, 10:10