До декабря 2026 года: Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу

Владимир Путин поручил правительству России продлить действие закона о материнском капитале до 2026 года, обеспечив при этом ежегодную индексацию выплат. Это одна из задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию. Среди других обозначенных главой государства мер — выплаты для малоимущих семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет и утверждение порядка ввоза незарегистрированных лекарств.

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 декабря 2026 года программу маткапитала, предусматривающую ежегодную индексацию выплат.

Согласно опубликованному на сайте Кремля перечню поручений от главы государства, семьям с родившимися после 1 января 2020 года должны быть предоставлены права на выплаты.

Если речь идёт о первом ребёнке, родившемся или усыновлённом, то сумма должна составить 466 617 рублей. Если же в такой семье появляется второй ребёнок, то размер выплаты следует увеличить на 150 000 рублей.

Для семей, у которых право на получение подобного капитала до 1 января 2020 года не возникало, предлагается ввести выплату в размере 616 617 рублей при рождении или усыновлении второго, либо последующего ребёнка.

Как следует из опубликованного Кремлём заявления, срок реализации этих поручений — 15 апреля 2020 года.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что на выплату за первого ребёнка в 2020 году смогут претендовать 558 тыс. россиян, за второго — 551 тыс. граждан РФ. По её словам, на выплату маткапитала в 2020 году планируется выделить свыше 122 млрд рублей.

«Дальше эта сумма будет нарастать и стабилизируется где-то на уровне порядка 300 миллиардов рублей», — приводит слова Голиковой РИА Новости.

Поручения по итогам послания президента

Положение о маткапитале вошло в перечень поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию. В этом списке также оказалось назначение ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет семьям, среднедушевой доход которых не выше прожиточного минимума.

«При этом размер такой выплаты должен составлять 1/2 величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте РФ, предусмотрев выделение средств из федерального бюджета на софинансирование соответствующих расходов», — отмечается в поручении, которое Путин потребовал реализовать до 1 июля 2020 года.

По оценкам Голиковой, эти выплаты назначат 2,4 млн россиян. По её оценке, расходы федерального бюджета на данное поручение составят около 159 млрд рублей.

Помимо этого, Путин распорядился с 1 марта 2020 года утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества.

«Утвердить порядок ввоза в Российскую Федерацию конкретных партий незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов», — говорится в сообщении.

Ещё одной мерой, которую затронул в списке поручений президент, стало бесплатное горячее питание для учеников младших классов. Как следует из публикации, нужно обеспечить соответствующий переход с сентября 2020 года до сентября 2023 года.

В сообщении говорится, что эту инициативу следует реализовать за счёт господдержки на средства федерального бюджета.

Список поручения также коснулся школьных учителей. Президент призвал утвердить для них компенсацию за классное руководство, размер которой должен составить не менее 5 тыс. рублей. Отмечается, что средства на эти цели нужно выделить из федерального бюджета, сохранив при этом ранее установленные в субъектах РФ выплаты на аналогичные цели.

По оценкам Голиковой, на реализацию этой меры потребуется 76,3 млрд рублей. Срок реализации данного поручения — 1 сентября 2020 года.

Помимо прочего, Путин поручил утвердить «дорожную карту» раздельного сбора мусора в России к 1 июня 2020 года, а также установил сроки подготовки доклада об архивном комплексе с документами о Второй мировой войне.

Ранее глава государства призвал вести борьбу с попытками ряда западных стран искажать историю о Великой Отечественной войне.

«Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно. Я уже говорил об этом в послании. Мы создадим центр из архивных документов, видео-, фотоматериалов, которые на десятилетия вперёд, а может, и на гораздо больший срок вперёд не дадут никому возможности извращать эту историю», — сказал президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».