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"До чего же стыдно": что американцы думают о заявлении Байдена
19 марта 2021, 16:25 • 163 • Аналитика
Президент Владимир Путин ответил на оскорбление Байдена простым пожеланием здоровья ("Я это без иронии говорю") и готовностью поговорить с американским руководителем открыто в прямом эфире (предложение уже попыталась как-то погасить собой Джен Псаки, объяснившая, что Байден сильно занят — подвергать победителя выборов такому испытанию явно нет намерения).
Впрочем, реакция и самой пресс-службы Белого дома, и внешних наблюдателей (глава Турции Эрдоган назвал путинский ответ "шикарным") показывают, что все всё поняли правильно.
А еще — что есть вещи, перед которыми и медицина, и Псаки бессильны. Дальше будет только хуже.
Уже год назад, в разгар президентской кампании, стало понятно, что с кандидатом от демократов творится что-то не то. "Куда делся Байден", "Где прячут кандидата в президенты" — этими вопросами задавалась отнюдь не враждебная российская, а сугубо патриотическая американская пресса.
Режим локдауна стал просто идеальным для кандидата-невидимки. Байдена практически не выпускали в народ и не давали ему общаться с журналистами. Если же он попадал в эфир, то начиналось странное.
То Байден засыпал в разгар мероприятия. То сообщал потрясенному населению, что начал работать в сенате 180 лет назад. То путал свою жену и сестру. Он регулярно впадал в прострацию, не понимал вопросов и не реагировал на обращения.
На своем выходе к сторонникам в Мичигане Байден ориентировался так плохо, что представлявший его Барак Обама был вынужден трижды вызывать его на сцену. Потом Обама напомнил ему надеть маску и буквально за ручку свел вниз.
Трамписты коллекционировали эти видеорепортажи и веселились. Им казалось, что человек в таком состоянии не сможет выиграть выборы. Ах, недооценили они новые технологии — те и мертвого способны поднять на ноги и привести в Белый дом.
Еще год назад норвежский психиатр Фред Хегген поставил Байдену диагноз. Врач утверждал, что "оговорки, растерянность, забывчивость, агрессивность кандидата свидетельствуют о деменции". По ходу избирательной кампании болезнь "прогрессировала ускоренным темпом".
С некоторыми оговорками этот диагноз подтвердил и Ронни Джексон — видный военный медик, несколько лет проработавший личным врачом президентов в Белом доме. В 2018 году Джексон, под напором общественности, дал пройти когнитивный тест президенту Трампу. Тот набрал тридцать баллов из тридцати.
В 2020 году Джексон высказывал серьезные опасения по поводу душевного здоровья тогда еще кандидата Байдена. "Не хотелось бы произносить слово "деменция", но с его умственными способностями явно что-то не то… Могу сказать, что он выглядит совершенно дезориентированным… Мне очень некомфортно представлять его на посту нашего главнокомандующего".
"В прессе не принято говорить об этом, — жаловался Джексон журналистам Fox News. — Однако его надо срочно проверять на наличие — или на отсутствие — умственных способностей… Они (демократы. — Прим. авт.) должны были уже давно подорваться и заставить его пройти этот тест".
Однако эту тему успешно заболтали. А когда журналист спросил самого Джо Байдена, не думает ли он пройти когнитивный тест, тот ответил ему вопросом на вопрос: "А вы наркоман?"
После инаугурации нового президента спрятали в Белом доме и ограничили его контакты до минимума. Не было ни традиционной пресс-конференции, ни интервью, ни выходов в народ. Публику кормили исключительно "консервами" — заранее отснятыми и смонтированными видеороликами.
Один раз попробовали было организовать прямое общение Байдена с демократами-конгрессменами по видеосвязи. Вышло очень неловко. Закончив речь по телесуфлеру, президент растерянно посмотрел кругом и сказал: "Ну а теперь я буду счастлив ответить на ваши вопросы… если это то, что я должен сделать…" Видно было, что он совсем не понимает, что происходит. Прямая трансляция события сразу же прервалась: "Спасибо, что были с нами".
Вопрос, куда дели Байдена, вновь встал в полный рост. Администрация вынуждена была наконец президента предъявить. Так и возникло это несчастное интервью с Джорджем Стефанопулосом, в ходе которого президент США, отвечая на вопрос "считает ли он Путина убийцей", невнятно пробормотал: "Хммм… да".
Выход в свет удался, нечего говорить. Теперь ждем пресс-конференцию Байдена, назначенную на 25 марта. Как говорится, запасаемся попкорном, будет много лулзов.
Есть успокоительная теория, что все так и было задумано, и теперь "Сонный Джо" только изображает собой президента ("выполняет священную роль символа президентства", как называют это в демократических изданиях), а на деле страной правит некое "политбюро", наспех скомпонованное из ставленников Обамы, протеже Клинтонов и топ-менеджеров big tech.
Собственно, эту теорию только что подтвердил сам Байден, прилюдно назвав Камалу Харрис президентом США. По сути, так оно и есть. Госпожа вице-президент давно взяла на себя большую часть его обязанностей. (Впрочем, Байден вряд ли понял, что сказал, в 2019 году он вообще называл президентом США Берни Сандерса.)
Беда, однако, в том, что глубоко пожилой человек с явными признаками душевного нездоровья продолжает официально в глазах всего мира считаться лидером США. На наших глазах персональная деменция становится государственной политикой. Деятельность американского руководства обретает видимые признаки безумия.
Когда в прошлом году Байден заявил, что в случае своей победы на выборах он будет расследовать вмешательство русских в выборы, все смеялись. Казалось, что это просто его очередная оговорка. Ведь если иностранное вмешательство доказано, тогда результаты выборов нужно отменять.
Но нет, сегодня русским на полном серьезе предъявляют вмешательство в американские выборы, на которых Байден — хотелось бы ему напомнить — так или иначе победил. Доклады разведки, обещания новых санкций, угрозы и оскорбления в прямом эфире — это Белый дом или сумасшедший дом вообще?
Дополнительных красок в происходящее добавляет то, что человек с подобным бэкграундом руководит крупнейшей ядерной державой и считается ее главнокомандующим. Смешные ролики с его участием откровенно тревожат американских военных. Вот здесь, например, они напряженно анализируют его очередной прокол в хозяйственном магазине: ну ведь действительно страшновато, когда приказы по армии отдает человек, настолько дезориентированный в пространстве.
Простые американцы испытывают сегодня чувство ужаса и стыда. Прежде чем обвинять российских журналистов в очернении светлого образа Байдена, американской администрации стоило бы почитать, что пишут о своем президенте сами граждане США. По большей части это просто неловко цитировать.
"Ну теперь понятно, почему Байдена не выпускают на пресс-конференцию", — комментируют читатели Fox News новость о том, что Россия требует от США извинений. "Почитал я на днях про Альцгеймер… там семь стадий… он, видимо, на третьей… Его агрессивность — тоже звоночек…"
"До чего же стыдно, что мы выбрали себе президентом этого сумасшедшего… (дальше совсем грубо. — Прим. авт.). Каждый раз, когда он открывает свой рот, оттуда сыплется какой-то мусор. Он шнурки завязать не может, а считается лидером свободного мира".
Это все отнюдь не пропаганда зловредных русских. Это то, что сами американцы думают сегодня о главе своего государства и его громких заявлениях в адрес России.
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