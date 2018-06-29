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До чего техника дошла

29 июня 2018, 17:09  •  167 • Карикатуры

На Украине создали рабочую группу, которая должна определить причины провала танков Т-84 "Оплот" на международных соревнованиях. В "Укроборонпроме" заверили, что никаких недостатков у техники во время испытаний не нашли.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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