До чего техника дошла

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На Украине создали рабочую группу, которая должна определить причины провала танков Т-84 "Оплот" на международных соревнованиях. В "Укроборонпроме" заверили, что никаких недостатков у техники во время испытаний не нашли.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий