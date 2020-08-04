До чего доведут Италию директивы Евросоюза

На Апеннинах появился итальянский Найджел Фарадж

Итальянские СМИ бьют тревогу. Мигранты из Северной Африки и с Ближнего Востока не перестают штурмовать Италию, и теперь среди них всё больше потенциально заражённых коронавирусом. Только в июле приток нелегалов увеличился на 400%. Новоприбывшие бегут из центров временного размещения, разнося эпидемию по Апеннинам.

Высадка нелегалов на итальянский берег

Мигрантами-нелегалами переполнен не только остров Лампедуза, пункты приёма беженцев забиты до отказа по всей стране. Население протестует, и протест принимает самые разные формы. В Калабрии местные жители бросаются на дорогу, чтобы блокировать машины, перевозящие мигрантов. В Тревизо, где мигрантов изолировали в бывших казармах, произошёл бунт; изолированные разломали мебель, разбили оборудование.

Центры для нелегалов переполнены

Итальянские СМИ пестрят сообщениями о росте преступлений, совершаемых приезжими. Для оппозиции правого центра это повод к атакам на правительство, обвиняемое в раздувании демагогии вокруг «несчастных беженцев, спасающихся от войны», хотя среди иммигрантов на самом деле почти нет выходцев из стран, где идут боевые действия. «С одобрения ЕС Италию пытаются превратить в гигантский порт захода для всех отчаявшихся людей третьего мира…, и мы уже дорого заплатили за это», – пишут итальянские СМИ.

Жители Калабрии бросаются на земле перед машинами с мигрантами фото Il Riformista

Лидер партии «Фрателли д”Италия», входящей в коалицию правого центра, Джорджия Мелони заявила, что правительство проводит «безжалостную иммиграционную политику и делает напрасными все жертвы, понесенные итальянцами» в борьбе с эпидемией. «Неужели, – спрашивает она, – те, кто незаконно прибывает в Италию и находятся вне закона, могут творить всё, что хотят, подвергая опасности здоровье и жизнь граждан?»

Сенатор Парагоне с Найджелом Фараджем

«Сегодня как никогда, – заявляет лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони, – необходим строгий пограничный контроль для предотвращения риска новой волны импортированных коронавирусов, которая исходит от мигрантов, незаконно прибывающих в Италию».

Власти отклоняют эти претензии, но их аргументы звучат неубедительно. Так, министр по региональным делам Фраческо Бочча заявил, что «75% инфицированных – это сами итальянцы заражающих других итальянцев», хотя отсюда следует, что по крайней мере четверть инфицированных – мигранты, ввозящие заразу извне.

Снова пытаются привлечь к суду лидера оппозиции – главу «Лиги» Маттео Сальвини за то, что в бытность свою министром МВД он препятствовал заходу в итальянские порты судов с мигрантами, нарушая этим директивы ЕС.

Мигранты высаживаются прямо на пляжи и разбегаются по стране

На этом фоне и зазвучали голоса политиков, заявляющих о необходимости выхода Италии из Евросоюза и, соответственно, из зоны евро. О своей попытке объединить всех недовольных членством Италии в ЕС, создав новую партию, заявил сенатор Джанлуиджи Парагоне, встретившийся перед этим с лидером партии Brexit (Великобритания) Найджелом Фаражем. «Мы больше не можем поддаваться шантажу стран, которые подрывают престиж Италии», – заявил Парагоне. Только по-настоящему суверенное государство, сказал он, может справиться с экономическим кризисом, спровоцированным распространением COVID-19.

«Европейский союз и евро, – говорит Парагоне, – были навязаны Италии принудительно. Они навредили реальной экономике, семьям, работникам, малому и среднему бизнесу. Евро было создано специально для Германии. Сегодня мы выражаем свою политическую волю на выборах, но при этом избираемое нами правительство должно проводить политику, которую спускают сверху из ЕС. Нам необходим полный контроль над нашим правительством».