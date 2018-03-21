До Америки долетит: Минобороны сообщило об увеличении дальности полета нового Ту-160

• 41 • Политика

Замминистра обороны России Юрий Борисов заявил, что дальность полета модернизированного бомбардировщика-ракетоносца увеличилась на тысячу километров.

В ходе визита на ПАО "Кузнецов" в Самаре замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что дальность полета модернизированного Ту-160 станет примерно на 10 процентов больше благодаря новому, экономичному двигателю.

В связи с этим Минобороны планирует переоснастить все имеющиеся стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32 второй серии, заявил Борисов.

По его словам, с целью обеспечения работоспособности и боеготовности самолетов Ту-160 Минобороны намерено заключать контракт с заводом, производящим двигатели НК-32, напрямую.

Напомним, практическая дальность без дозаправки предыдущей версии Ту-160 составляла 12 300 километров. При этом он может нести боевую нагрузку весом до 45 тонн. Для сравнения, последний американский стратегический бомбардировщик В-2 может нести лишь 27 тонн боевой нагрузки.