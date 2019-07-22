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До абсолютного большинства не дотянули: «Слуга народа» уже ищет союзников

22 июля 2019, 10:09  •  19 • В мире
По предварительным данным, в новый состав украинского парламента проходят пять партий
Автор:
Курганов Дмитрий
Предсказуемый лидер
21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. Как и ожидалось, лидирует партия нового президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют как данные экзитполов, так и предварительные данные ЦИК. После обработки пятой части протоколов главная политическая сила Украины набирает почти 42% голосов. На втором месте уверенно располагается «Оппозиционная платформа – За жизнь» с 12,55% голосов, а вот далее всё довольно плотно, поэтому ещё возможны перестановки в лидирующей группе.
На 5:00 по московскому времени третье место занимала «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,67%), однако отрыв от «Батькивщины» Юлии Тимошенко был совсем незначительным – у неё промежуточное четвёртое место и 8,38% голосов. Судя по всему, преодолеет пятипроцентный барьер и пройдёт в парламент партия «Голос» солиста «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука (6,33%). Поначалу с такой же задачей справлялась и Радикальная партия Олега Ляшко, но позже её результат снизился до 4%. Непопадание радикалов в Раду – также весьма важный результат прошедших выборов.
Фото: www.globallookpress.com
По-летнему низкая явка
Проводившиеся накануне «дня тишины» социологические исследования «рисовали» примерно такую же картину. Разве что опрос группы «Рейтинг» предрекал «Слуге народа» более 49%, а вот центр «Социальный мониторинг» практически попал в яблочко – 42,5%. Также небольшое отклонение наблюдается в результатах партии предшественника Зеленского на посту президента Украины. Текущий результат Порошенко превосходит прогнозы в среднем на 1,5-2%.
Одной из причин таких расхождений стала низкая явка на востоке страны. Центральные и западные регионы голосовали активнее, а в этих областях у бывшего главы Незалежной сторонников традиционно больше, чем в других. Да и в целом по стране активность избирателей оставляла желать лучшего. В 2014 году явка превысила 60%, в то время как на этих выборах не добралась и до 50%. По данным ЦИК, на участки пришли 49,84% всех, кто имел право голоса. Эксперты связывают данный факт с периодом отпусков и дачным сезоном.
Напомним, что на выборах в Раду применяется смешанная система. 251 место в парламенте из 450 распределяются между партиями, которые смогли преодолеть барьер в 5%. Остальные 199 мест отдаются кандидатам, победившим в одномандатных округах. Пока, по приблизительным подсчётам, суммарно «Слуга народа» получает менее 190 мест. Для абсолютного большинства необходимо 226.
Фото: www.globallookpress.com
Без серьёзных эксцессов
Что касается нарушений, то здесь всё прошло более-менее спокойно. Во всяком случае, ни одна партия не заявила о каких-либо массовых фальсификациях. Всего в МВД поступило более 2100 обращений, около 500 из которых были связаны с агитацией, запрещённой в день выборов. Также фиксировались факты подкупа избирателей, конфликты на избирательных участках, поступали ложные сообщения о минировании. В ЦИК отметили, что данные случаи никак не повлияют на результаты голосования.
Тем не менее было заведено более 70 уголовных дел и составлено свыше полусотни административных протоколов. Были и забавные случаи. Так, во Львовской области женщина пенсионного возраста демонстративно разорвала и съела свой бюллетень. В Мариуполе избиратель испортил свой экземпляр, написав поперёк списка партий «Меньшего зла нет».
Абсолютной победы не получилось
Предварительные итоги досрочных выборов в Верховную раду показывают, что ожидаемая победа партии «Слуга народа» не стала безоговорочной. Главной на сегодняшний день политической силе страны, скорее всего, не удастся набрать более половины голосов избирателей даже с учётом одномандатных округов, а значит, о единоличном большинстве в парламенте речь не идёт. Таким образом, получить контроль над Радой Владимир Зеленский сможет только в том случае, если достигнет соглашения о коалиции с одной из партий, преодолевших барьер в 5%.
С большой долей вероятности можно говорить, что «Слуга народа» будет консолидироваться с «Голосом» музыканта Святослава Вакарчука. Сам президент Украины его уже «пригласил на разговор», добавив, что не будет настаивать. Что касается певца, то он хочет сначала увидеть предлагаемое коалиционное соглашение, прежде чем обсуждать с прессой возможность его заключения. В то же время лидер пропрезидентской партии Дмитрий Разумков сказал изданию «the Бабель», что работа над документом ведётся, уже определены некоторые моменты.
Д. Разумков. Фото: www.globallookpress.com
Он также отметил, что в «Слуге народа» довольны результатом, который на парламентских выборах не удавалось показать ещё ни одной политической силе.
Эксперты не исключают союза с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко, однако в этом случае может встать вопрос о цене такого соглашения. Уже занимавшая ранее пост премьер-министра политик совсем не прочь снова возглавить кабинет министров, однако, как известно, на эту должность у Зеленского совсем другие планы. Ранее он заявил, что главой правительства должен быть «абсолютно независимый человек», который в прошлом не был на этой должности, не занимал пост спикера парламента и не был лидером какой-либо партии. Президент Украины подчеркнул, что уже «проводит консультации» на этот счёт. Также Зеленский ответил на вопрос, когда в стране начнутся «посадки». По его словам, после выборов в Раду и формирования нового правительства будет назначен новый генеральный прокурор.
Впрочем, не стоит думать, что любое желание главы государства будет однозначно претворяться в жизнь его партией. В «Слуге народа», которая собиралась, что называется, с миру по нитке, компания собралась довольно разношёрстная. Не исключено, что внутри фракции в будущем будут происходить конфликты и раздуваться скандалы.
Если Зеленский считает, что сможет диктовать нам условия и требовать голосовать за назначение скандальных людей на высокие посты, то он ошибается,
– заявил RT неназванный собеседник из «Слуги народа».
В. Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
По его словам, после того как состав Верховной рады будет сформирован, депутаты будут требовать увольнения Андрея Богдана с должности главы офиса президента.
«Бессрочное перемирие» оказалось пшиком
Большинство украинцев волнуют вопросы благосостояния: уровень зарплат и тарифов ЖКХ, низкие пенсии и другие экономические проблемы. Однако конфликт в Донбассе остаётся весьма болезненным вопросом для многих. Поэтому достигнутое за считанные дни до выборов соглашение о «бессрочном перемирии» называлось сильным ходом Зеленского. Голосовавшие за него на президентских выборах надеялись и продолжают надеяться, что конец кровопролития близок.
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Однако продержалось перемирие лишь 12 часов. Только по данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, были отмечены 75 случаев нарушения режима тишины. В ДНР уже назвали такие действия ВСУ срывом перемирия. Сам же Зеленский после оглашения экзитполов в очередной раз заверил, что основными приоритетами для него по-прежнему являются прекращение войны в Донбассе и победа в борьбе с коррупцией в стране.
Подводя итог, можно сказать, что голосование получилось во многом инерционным. «Слуге народа» отдавали предпочтение преимущественно те, кто выбирал президентом Владимира Зеленского. Занимающая второе место «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко смогла добиться такого результата, в том числе, благодаря стремлению восстанавливать отношения с Россией. Самые верные сторонники Тимошенко и Порошенко позволили их политическим силам также пройти в Раду. Что касается партии «Голос» Вакарчука, то голосование за неё во многом было протестным.

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