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До 9 августа: суд арестовал открывшего огонь по приставам жителя Сочи

10 июня 2021, 17:20  •  84 • В России
Центральный районный суд города Сочи арестовал на два месяца 60-летнего Вартана Кочьяна, который накануне застрелил двух судебных приставов при исполнении. Как сообщили в пресс-службе суда, такое решение было принято с учётом тяжести преступления и того, что он не раскаялся и не пытался оказать помощь. Расследование уголовного дела передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
 
© Скриншот с видео: Краснодарский краевой суд
 

Центральный районный суд города Сочи рассмотрел ходатайство следователя СУ СК России по Краснодарскому краю и арестовал на два месяца 60-летнего Вартана Кочьяна, застрелившего двух судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

«При решении вопроса об избрании меры пресечения суд учёл, что Кочьян обвиняется в совершении особо тяжких преступлений против жизни и здоровья человека, а также против правосудия, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, — говорится в сообщении пресс-службы. — Его действия были направлены на воспрепятствование законной деятельности потерпевших по исполнению решения суда, вынесенного именем Российской Федерации и обязательного для исполнения. Кроме того, принято во внимание поведение обвиняемого после совершения им преступления. В содеянном он не раскаялся и мер по оказанию помощи не принял».

Таким образом, Кочьян помещён под стражу до 9 августа 2021 года включительно.

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Как следует из материалов дела, 9 июня двое судебных приставов с привлечением специализированной техники прибыли на улицу Просвещения в Адлерском районе Сочи для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе незаконно возведённых строений. Хозяин построек потребовал покинуть территорию, а затем открыл по ним стрельбу из охотничьего ружья. В результате двое приставов погибли на месте. Ещё один человек был ранен.

После совершённого преступления владелец постройки не сопротивлялся и сдался полиции, прибывшей на место происшествия. Позднее в интернете было опубликовано его интервью, в котором он объяснял, что прожил в этом месте всю свою жизнь.

«Я живу в этих домах с четырёх лет. Просто довели — не давали землю оформить, говорили: «Нельзя». Потом власть поменялась. Не всё продаётся — я не продаюсь. Это моё. Земля моих родителей, земля моих детей и моя. Я не жалею, что сделал. Андранику говорю: «Пообщайся с адвокатом». Он говорит: «Нет, мне не о чем говорить». Ну не хотят говорить — значит, разговор другой », — сказал Кочьян.

По его словам, на указанной территории располагается 48 квартир, но после признания их самовольными постройками расселять людей никто не стал.

«Не хотелось так, конечно. Но никто не пришёл с народом поговорить, никто. Хотя бы сказали: 48 квартир, давайте наведём порядок. Сделаем стоянку, детскую площадку. Нет! Забрать и сделать магазины, ларьки. Всё им мало денег. Пусть их родители плачут теперь».

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Вартану Кочьяну предъявили обвинение по трём статьям Уголовного кодекса: ст. 295 (посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Председатель СК Александр Бастрыкин передал это дело в центральный аппарат ведомства «для наиболее полного и объективного расследования».

«Для установления обстоятельств преступления продолжается выполнение комплекса следственных действий, проводятся судебно-медицинские, баллистические, психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы. Наряду с этим следствию предстоит изучить причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский провёл межведомственное совещание, посвящённое расследованию уголовного дела, в ходе которого были рассмотрены проблемы обеспечения безопасности судебных приставов от преступных посягательств при осуществлении ими служебных обязанностей.

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С утра 10 июня жители Сочи несут цветы к месту гибели судебных приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна. На месте трагедии священник Армянской апостольской церкви отслужил панихиду по погибшим. На ней присутствовали представители армянской диаспоры города Сочи, депутаты и общественники.

«Вчера в Адлерском районе произошла чудовищная трагедия. При исполнении служебного долга были зверски убиты двое молодых ребят — судебных приставов, жителей нашего города... Уверены, что преступник понесёт заслуженное наказание в соответствии с законом и совестью. Желаем мужества и стойкости духа родным и близким», — отметил в своём обращении к собравшимся депутат Городского собрания Сочи Амаяк Давыдов.

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