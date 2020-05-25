Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на ...
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Донецк ждал Путина ещё в 2003 году! Геращенко не может отойти от шока
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Главная / В России

До 75 лет: в Госдуме предложили снизить возраст получения доплаты к пенсии

25 мая 2020, 16:50  •  86 • В России
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о начислении фиксированной надбавки к страховой пенсии не с 80 лет, как сейчас, а на пять лет раньше. Авторы инициативы ссылаются на Всемирную организацию здравоохранения, которая относит людей старше 75 лет к лицам старческого возраста. Опрошенные RT парламентарии не уверены, что правительство пойдёт на такое существенное изменение бюджета, но одобряют меры поддержки пенсионеров в виде разовых выплат.
 
РИА Новости © Алексей Сухоруков
 

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в рамках которого предлагается снизить возраст начисления надбавки к страховой пенсии. Соавторами проекта выступили вице-спикер Игорь Лебедев, депутаты Ярослав Нилов, Борис Пайкин и Дмитрий Свищёв, а также сенатор Сергей Леонов.

Согласно новому проекту, право на повышенную фиксированную доплату к страховой пенсии должно появляться у граждан после достижения 75 лет.

В текущем же законе право на установление повышения пенсии в размере 100% фиксированной выплаты предоставляется лицам, достигшим возраста 80 лет. С 1 января 2020 года размер фиксированной доплаты к страховой пенсии по старости составляет 5686 рублей 25 копеек, в 2021 году он составит 6044 рубля 48 копеек. 

Как пояснили авторы инициативы, Всемирная организация здравоохранения относит людей, достигших возраста 75 лет, к лицам старческого возраста.

«Данная классификация опирается на особенности организма человека, на его анатомические и физиологические особенности. Такой же классификации граждан по возрасту придерживаются и геронтологи», — сообщают авторы проекта.

В пояснительной записке отмечается, что специалисты в области геронтологии указывают, что именно после 75 лет резко повышается риск развития старческой астении, которая сопровождается снижением физической и функциональной активности, что приводит к утрате способности к самообслуживанию.

Также авторы указывают на то, что лица, достигшие 75 лет, в силу своего преклонного возраста не могут самостоятельно без поддержки государства повысить уровень своего дохода, а размер получаемых ими пенсий недостаточен для удовлетворения насущных потребностей, связанных с возрастом.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить более достойный уровень жизни лицам, достигшим возраста 75 лет», — сказано в пояснительной записке.

Отметим, что ранее, в апреле, правительство не поддержало соответствующий проект ввиду отсутствия «достаточных обоснований необходимости предлагаемых изменений».

В актуальном документе депутаты отмечают, что в настоящее время накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения лиц, достигших возраста 75 лет.

В финансово-экономическом обосновании к проекту сказано, что реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета в 2021 году в размере около 326 млрд рублей.

Источником исполнения новых видов расходных обязательств могут быть средства Фонда национального благосостояния, объясняют авторы законопроекта.

Вступление в силу указанного федерального закона предполагается с 1 января 2021 года.

Первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с RT подчеркнул, что для осуществления подобных выплат потребуются серьёзные бюджетные расходы.

«Я с пониманием отношусь к этой инициативе, но, на мой взгляд, она не пройдёт… Если говорить о тех мерах, которые могли бы помочь пенсионерам в данной ситуации, это, безусловно, какие-то разовые выплаты, которые позволили бы компенсировать дополнительные расходы, которые могли возникнуть и возникли у пенсионеров в период самоизоляции».

По его словам, в нынешних условиях инициатива не очень реалистична. Похожую мысль высказала RT член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Правительство очень непросто соглашается на любое изменение федерального бюджета. А это дополнительный трансфер из федерального бюджета в Пенсионный фонд России. Под этим основанием, скорее всего, от правительства может поступить отрицательный отзыв», — сказала она.

Напомним, 23 мая Нилов заявил, что перспектива снижения пенсионного возраста в России маловероятна, так как его повышение позволило государству сэкономить значительные средства. Вместе с этим парламентарий предположил, что в случае роста безработицы вместо снижения пенсионного возраста может проводиться политика точечной поддержки наиболее пострадавших отраслей.

Ранее, 18 мая, в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что в России увеличится срок выплаты пенсионных накоплений. В ведомстве отметили, что это не затронет тех граждан, которые уже получают пенсию. Изменения распространяются только на новых пенсионеров. При этом изменившийся расчёт коснется чуть более 1% людей, которым в 2020 году назначат накопительную пенсию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
24 мая 2020, 14:20
«Возвести стену вокруг Донбасса и вынудить сдаться»
24 мая 2020, 22:20
В командовании украинской армией установлены 50 серийных преступников
24 мая 2020, 21:50
«Не американцам что-то говорить об этом»: в России ответили на слова советника Трампа о Калининграде
24 мая 2020, 22:20
Элла Памфилова: Проголосовать за поправки к Конституции можно будет из дома
24 мая 2020, 16:20
«Рисуют какой-то Мордор»: Алиханов ответил на сравнение Калининграда с «кинжалом в сердце Европы»
25 мая 2020, 14:20
«Он недостоин! Он нацистский агент!»: Соловьев отказал в интервью украинцу Гордону
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
25 мая 2020, 00:55
Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факт...
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызва...
25 мая 2020, 08:55
"Худшее, что случалось с Россией": Трамп рассказал о "ставке" Пут...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2020, 19:55
Михалков "умыл и положил на лопатки" обидчиков. От Грефа и Гейтса перешёл к Познеру и Гусеву
19 мая 2020, 23:55
"Это просто стыд": Кравчук заклеймил позором Порошенко
22 мая 2020, 06:55
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
19 мая 2020, 10:55
Токио объявил Курилы японской территорией
22 мая 2020, 02:55
"Евросоюз хочет нарушить собственные принципы!": "Радио Свобода" устроило истерику из-за Крыма
20 мая 2020, 14:55
Леонид Кучма созывает экстренное заседание трёхсторонней контактной группы из-за заявлений Пушилина и Пасечника
21 мая 2020, 07:16
На Украине грохнуло: сегодня она сдала Трампу Джо Байдена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.