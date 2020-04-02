До 7 лет в тюрьме: Путин законодательно разрешил сажать нарушителей карантина и распространителей фейков

В России появился закон об уголовных наказаниях за нарушение карантина. Если из-за действий человека от коронавируса умрут двое и более людей, то это будет караться семью годами лишения свободы. За аналогичное правонарушение, повлёкшее смерть одного человека, может грозить сроком до пяти лет в колонии. Кроме того, нарушителя могут обязать выплатить штраф 1-2 миллиона рублей.

В случаях, когда обошлось без летальных исходов, но произошло массовое заражение людей, нарушителя карантина могут посадить на срок до трёх лет. Предусмотрена и система штрафов: либо от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо зарплата за период 3-5 лет.

Недостоверные (фейковые) новости также приведут авторов на скамью подсудимых. Ложная информация, которая привела к смерти человека, обернётся сроком до пяти лет лишения свободы. Заведомо ложные данные о чрезвычайной ситуации могут грозить тремя годами колонии. В первом случае штраф будет варьироваться от 1,5 до 2 миллионов рублей, во втором – от 300 до 700 тысяч.

По данным университета Джона Хопкинса, в России на вечер 1 апреля зарегистрировано 2777 заболевших коронавирусом. 24 человека умерли. Количество выздоровевших – 190.